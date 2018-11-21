إيقاف لاعب التنس الإيطالي براتشالي مدى الحياة

كما قضت الوحدة بتغريم المصنف 95 عالميا في منافسات الزوجي، مبلغ 250 ألف دولار أميركي، على خلفية مخالفات ارتكبها في دورة بمدينة برشلونة الإسبانية في نيسان/أبريل 2011. كما ثبت للوحدة أن براتشالي سهل إجراء مراهنات مرتبطة بمباريات الزوجي في برشلونة.

وأوضحت وحدة النزاهة في بيان أن إدانة اللاعب وإيقافه مدى الحياة "يعنيان أنه، وبمفعول فوري، يمنع السيد براتشالي من اللعب أو حضور أي حدث منظم أو معترف به من الهيئات الحاكمة للرياضة".

وكان أفضل تصنيف لبراتشالي (40 عاما) في منافسات الفردي، المركز 49 عالميا (في أيار/مايو 2006)، في حين أن أفضل تصنيف له في الزوجي فكان المركز 21، وحققه في حزيران/يونيو 2012.

وفي قضية أخرى، أعلنت وحدة النزاهة إيقاف الإيطالي بوتيتو ستاراتشي (37 عاما) عن المشاركة في المنافسات لمدة عشرة أعوام، وتغريمه 100 ألف دولار، لإدانته أيضا بالضلوع في تلاعب بنتائج مباريات.

وسبق للاتحاد الإيطالي أن أوقف براتشالي وستاراتشي مدى الحياة في آب/أغسطس 2015 على خلفية التلاعب بالنتائج، قبل أن يتم إلغاء عقوبة ستاراتشي في العام نفسه، وتقليص عقوبة براتشالي الى 12 شهرا.

ووحدة النزاهة في كرة المضرب هي مبادرة من مجلس الغراند سلام (البطولات الكبرى)، الاتحاد الدولي ورابطتي المحترفين والمحترفات، هدفها الحد من الفساد في اللعبة.