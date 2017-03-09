إنديان ويلز - كيربر تتطلع للقب جديد لتستعيد الصدارة

وتبدو الفرصة سانحة أمام كيربر لانتزاع صدارة التصنيف العالمي للمحترفات من وليامس الأولى، بسبب غياب الأخيرة لإصابة في الركبة.

وكانت سيرينا خسرت نهائي العام الماضي أمام البيلاروسية فيكتوريا أزارنكا.

وتصدرت كيربر التصنيف لأشهر قليلة بعد فوزها بلقبين كبيرين في 2016، لكن الأميركية استعادته عقب تتويجها في بطولة أستراليا المفتوحة مطلع السنة الحالية حين انفردت بالرقم القياسي لعدد الألقاب في الغراند سلام (23).

وقالت الألمانية "الأهم بالنسبة إلي العودة إلى هنا والفوز بالمباريات، وهذا ما أركز عليه"، مضيفة عن احتمال انتزاع الصدارة "إنه شعور جيد بالطبع، ولكن في الواقع إنه رقم فقط يأتي قبل إسمي".

وانطلقت منافسات السيدات الأربعاء، فتأهلت البورتوريكية مونيكا بويغ حاملة ذهبية أولمبياد ريو 2016 إلى الدور الثاني بفوزها السهل على الأميركية دانييل كولينز 6-صفر و6-2.

وفي الدور الأول أيضاً، فازت الأميركية لويزا تشيريكو على الإيطالية فرانشيسكا سكيافوني 6-3 و6-3، والسويسرية بليندا بنسيتش على البلغارية تسفيتانا بيرونكوفا 6-4 و6-1، والرومانية مونيكا نيكوليسكو على مواطنتها سورانا سيرستيا 4-6 و6-3 و6-1، والصينية وانغ كيانغ على الأوكرانية كاترينا بوندارنكو 5-7 و6-4 و6-4، والبلجيكية يانينا فايكماير على الألمانية لاورا سييغموند 6-3 و3-6 و6-4، والأميركية كايلا داي على اليابانية كورومي نارا 6-3 و6-4، والبلجيكية كيرستن فليبكنز على الأميركية كاثرين بيليس 4-6 و6-1 و6-4.

وفازت أيضاً اللاتفية يلينا أوستابنكو على المونتينيغرية دانكا كوفينيتش 6-4 و2-6 و7-6 (7-3)، والتشيكية كريستينا بليسكوفا على الأميركية بيثاني ماتيك-ساندز 6-صفر و6-3، والإستونية أنيت كونتافيت على اليابانية ميساكي دوي 7-5 و6-4، والإيطالية سارا إيراني على ماندي مينيلا من لوكسمبورغ 1-6 و6-4 و7-5، والبريطانية هيذر واتسون على الأميركية نيكول غيبس 4-6 و6-2 و6-2، والروسية يفغينيا رودينا على الأميركية كريستينا ماكهايل 6-1 و6-صفر، والأميركية ماديسون برينغل على الألمانية تاتيانا ماليك 6-4 و6-2، والسويدي جوانا لارسون على الايطالية كاميلا جورجي 7-6 (7-3) و6-3.