إنديان ويلز - فيدرر لا يخشى دجوكوفيتش ونادال

وتلي هذه الدورة دورة ميامي الأميركية أيضاً، وهي من الفئة نفسها.

وتوّج دجوكوفيتش باللقبين في العام الماضي حين حقق بداية مثالية للموسم قبل أن ينتزع البريطاني أندي موراي المبادرة منه في القسم الثاني منه ويتصدر التصنيف العالمي للاعبين المحترفين.

بدأ فيدرر (35 عاماً) الموسم الحالي بشكل مثالي بتعزيز رقمه القياسي بلقبه الثامن عشر في البطولات الكبرى حين توج على حساب نادال في بطولة أستراليا المفتوحة التي أقيمت في مدينة ملبورن، إلا أنه خرج الأسبوع الماضي من ربع نهائي دورة دبي.

وقال السويسري "إنها قرعة رائعة، لم أر شيئاً مماثلاً، قد تكون واحدة من أقوى المجموعات التي تفرزها القرعة حتى الآن".

وفي حال سارت الأمور من دون مفاجآت، فإن فيدرر سيتواجه مع دجوكوفيتش أو نادال في ربع النهائي، وفي جعبة هذا الثلاثي 12 من الألقاب الـ13 الأخيرة للدورة.

ويقع في هذا القسم من الجدول إضافة إلى هذا الثلاثي، الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو والإسباني فرناندو فرداسكو والأسترالي الموهوب نيك كيريوس الذي أخرج دجوكوفيتش من الدور الثاني في أكابولكو المكسيكية الأسبوع الماضي، والألماني الشاب ميشا زفيريف الذي أرهق نادال بخمس مجموعات في ملبورن.

وتابع فيدرر "جئت إلى إنديان ويلز لمواجهة هؤلاء اللاعبين، ولا يهم أن حصل ذلك في نصف النهائي أو النهائي أو في الواقع في الدور الرابع"، مضيفاً "أعتقد أنه من الجيد أن أواجههم باكراً، وأنا أتطلع إلى ذلك".

وفي القسم الثاني من القرعة، من المحتمل أن يواجه موراي في نصف النهائي السويسري ستانيسلاس فافرينكا الثالث عالمياً أو الفرنسي جو-ويلفريد تسونغا السابع أو النمساوي دومينيك ثييم الثامن.