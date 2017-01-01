إسبانيا تهزم أستراليا في كأس هوبمان

وتعاون الثنائي الإسباني فيلسيانو لوبيز ولارا أروابارينا نحو الفوز في منافسات الزوجي المختلط ليمنحا إسبانيا الفوز 2-1.

وعاشت الجماهير الأسترالية البالغ عددها 12 الف مشجع أجواء من الإحباط بعد فشل نيك كيريوس وداريا جافريلوفا بطلا العام الماضي، في المضي قدماً في البطولة.

وفاز كيريوس على الإسباني المخضرم فيليسيانو لوبيز 6-3 و6-4 في المباراة الأولى ولكن أروابارينا فازت بعدها على جافريلوفا 7-5 و6-1.

واحتكم الفريقان إلى مواجهة ثالثة عبر منافسات الزوجي المختلط، وهي المواجهة التي انتهت بفوز إسبانيا لتلتقي بعد غد الثلاثاء مع أميركا.

وكان كيريوس ، المصنف 13 على العالم، قد عوقب بالإيقاف مع دفع غرامة مالية في الموسم الماضي بسبب عدم تحليه بالاحترافية في الأداء إلى جانب مخالفات انضباطية أخرى.

وقررت الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين إيقاف كيريوس بسبب "سلوكه المنافي لنزاهة اللعبة" حيث تهاون بشكل واضح ولم يبذل أي جهد خلال مباراته أمام الألماني ميشا زفيريف في الدور الثاني لبطولة شنغهاي.

ونجح كيريوس في بداية الشهر الماضي في قيادة فريق سلامر السنغافوري إلى التتويج للمرة الثانية على التوالي بلقب الدوري الاستعراضي للتنس.

ويتطلع كيريوس خلال موسم 2017 إلى الصعود للمراكز العشرة الأولى بالتصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، بعد أن توج بثلاثة ألقاب خلال موسم 2016 حيث فاز ببطولات أتلانتا ومارسيليا وطوكيو، ليحقق تقدما كبيرا في التصنيف العالمي الذي كان يحتل المركز الثلاثين به في بداية الموسم.

وقطع الفريق الأميركي خطوة للأمام في مساعيه للفوز باللقب للمرة السابعة في رقم قياسي جديد بعد الفوز على التشيك 2- صفر وفاز جاك سوك على آدم بافلاسيك 7-5 و3-6 و6-3 واحتاجت كوكو فاندويج لنحو ساعة واحدة للفوز على لوسي هراديكا التي شاركت بدلا من بيترا كفيتوفا المصابة، بنتيجة 6-4 و6-2.

وقال جاك سوك المصنف 23 على العالم الذي احتاج إلى نحو ساعتين للفوز على منافسه التشيكي "لقد حصلت على فترة راحة طويلة، لذا من الرائع أن آتي إلى هنا وأن أخوض بعض المباريات المضمونة".

وعاد سوك للمشاركة في البطولة التي تقام بمشاركة ثمانية منتخبات مختلطة للمرة الثانية بعد أن شارك في .2016 وتشارك أمريكا في بطولة كأس هوبمان للمرة الـ18 منذ انطلاق البطولة للمرة الأولى في ثمانينيات القرن الماضي.

وقالت فاندويج "فترة الاعداد للموسم الجديد كانت رائعة، لقد تدربت في كاليفورنيا بشكل جيد، ربما اعتدت على الأجواء أكثر من لاعبين أخرين".

وبدأ اليوم في بيرث وسط درجة حرارة 16 درجة مئوية لكنها ارتفعت إلى 30 درجة مئوية بحلول فترة الظهيرة.