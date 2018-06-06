ومنذ خسارته العام الماضي في ربع نهائي ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى التي تنطلق بعد ثلاثة أسابيع، لم يعد البريطاني إلى المنافسة وبقي نحو عام دون أن يلعب بسبب إصابة في الفخذ، ثم لإجرائه عملية جراحية في كانون الثاني/يناير الماضي.

وتم الاعلان قبل أسابيع عن مشاركة موراي في دورة زهرتوغنبوش، لكن اللاعب أعلن الأربعاء عبر "فيسبوك" تأجيل عودته مرة جديدة، وكتب "للأسف، لست مستعداً للعب. كنت متحمساً جداً للعب لأول مرة، لكني لست جاهزاً للعودة. آمل دائماً أن أستطيع اللعب في الأسابيع المقبلة، لكني أريد أن أكون جاهزاً 100% عندما سأعود".

وتبدو مشاركة البريطاني البالغ 31 عاماً والمصنف أول عالمياً في السابق، غير أكيدة في ويمبلدون، البطولة التي تنطلق في 2 تموز/يوليو وتوّج فيها بلقبيه الكبيرين الوحيدين عامي 2012 و2016.

وأكد موراي الذي تراجع إلى المركز 47 عالمياً حالياً، في مقطع فيديو بثته الثلاثاء صحيفة "ذي غارديان" البريطانية الواسعة الانتشار، أنه "قريب من أن يعاود اللعب".

ويتعين علي موراي أن يقرّر بأسرع وقت مشاركته من عدمها في دورة كوينز البريطانية التي تبدأ في 18 حزيران/يونيو الحالي بجوائز مالية تقارب مليوني يورو كونها إحدى دورات الـ500 نقطة.