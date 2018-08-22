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الدوري الإنكليزي الممتاز
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ألكسندر زفيريف يستعين بالأسطورة إيفان لندل

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أعلن النجم الألماني الشاب ألكسندر زفيريف مساء الثلاثاء في حسابه على انستاغرام، أن أسطورة كرة المضرب الأميركي-التشيكوسلوفاكي السابق إيفان لندل انضم الى فريقه.

AFP

وكتب الألماني البالغ 21 عاما "أهلا وسهلا بإيفان لندل في الفريق"، مرفقا الجملة بصورة تجمعه بالأسطورة والطاقم التدريبي، دون أن يعطي أي تفاصيل إضافية حول المهمة التي سيتولاها النجم السابق المتوج بـ8 ألقاب في بطولات الغراند سلام.

ويتمرن زفيريف، المصنف رابعا عالميا، تحت اشراف والده منذ أشهر عدة بعد أن تخلى بداية العام الحالي عن خدمات الإسباني خوان كارلوس فيريرو.

وسبق للندل، البالغ 58 عاما والذي تصدر تصنيف اللاعبين 270 أسبوعا خلال مسيرته كلاعب، أن أشرف على البريطاني أندي موراي في مناسبتين (2012-2014 و2016-2017)، ونجح الأخير خلال هذه الفترة في إحراز لقبه الأول في بطولات الغراند سلام (2012 في فلاشينغ ميدوز الأميركية) وتصدر ترتيب المحترفين (2016).

ألكسندر زفيريف
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