أكابولكو....لعنة النهائيات تطارد الماتادور

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غيبته الإصابة لمدة طويلة، تدرب كثيرا فعاد من بعيد في بلاد الكنغر حيث نجح في بلوغ نهائي الحلم هناك وجد أمامه هامة أخرى من هامات الساحرة الصفراء ،المايسترو فيديرير الذي أصر على نيل اللقب ١٨ فكان له ما أراد، أما الماتادور فمنى النفس بتتويج في أكابولكو لكن سام كويري كان له رأي ٱخر.

والحقيقة أن الجرح الذي تركته خسارة نهائي أوستراليا المفتوحة لم يندمل بعد ،ولازالت كلمات روجير ترن في أذني رافا حينما خاطبه قائلا: شكرا رافا التنس لازال في حاجة إليك.

توجه نادال نحو المكسيك بالضبط أكابولكو التي سبق وأن منحته لقبها في نسختي ٢٠٠٥ و٢٠١٣ بنية تحقيق اللقب ورفع المعنويات خاصة وأن المسابقة تجري على الأراضي الصلبة التي يعشقها ،وبالفعل نجح في تحقيق مسار رائع ليصطدم في النهاية بإبن كاليفورنيا سام كويري.

على الورق كانت الأمور تميل لصالح نادال بحكم تجربته وترتيبه فهو السادس حاليا في ترتيب المحترفين ،في حين يتواجد كويري في المرتبة الأربعين.

على أرضية الملعب ظهرت حقائق أخرى ، فكويري الذي أطاح بكل من دافيد كوفان،دومنيك تيم حامل لقب النسخة السابقة، نيك كيرغوس الذي أطاح بنولي قدم أمام الماتادور مباراة مثالية مستعملا سلاحه المفضل ،الإرسال حيث وصلت نسبة نجاح الإرسال الأول ٨١ في المائة بما مجموعه ١٩ أيس .

إعتمد كويري إذن سلاح الإرسال القوي دون إغفال سلاح الفورهاند باليد اليمنى حيث كان يوجه الكرات نحو الزوايا متفاديا إسقاط الكرات القصيرة داخل الملعب لأنه يعرف مسبقا أن نادال سريع وقد يحول كل الكرات القليلة السرعة لنقاط بكل سهولة.

في التفاصيل، حسم كويري بكل سهولة المجموعة الأولى ب ٦ـ٣ خلال ٣١ دقيقة لتكون المجموعة الثانية أكثرتشويقا ،فإبن مايوركا حصل على ٥ كرات بريك بالضبط في نتيجة ٤ـ٣ لكن كويري أنقد الموقف في ٤ مرات عن طريق إرسالات جارفة ،وهاته بالضبط هي اللحظة التي أفلتها نادال للعودة في اللقاء ،فدهب اللقاء نحو اللعبة الفاصلة ٦ـ٦ لينجح كويري عن طريق الإرسال والفورهاند في حسم المجموعة الثانية ٧ـ٦ وبالتالي نيل لقب أكابولو.

مرة أخرى يخسر ملك الأراضي الترابية هو الذي منى النفس بفوز عنوانه اللقب ٧٠ في مسيرته ،لكنه في نفس الوقت سيحاول مداواة ٱلامه في صحراء كاليفورنيا بالضبط في إنديانا ويلز التي نال لقبها ٣ مرات ،لكنه في هاته المرة أيضا سيجد في إنتظاره نولي الجريح وإندي موراي المنتشي بلقب دبي . شئ أكيد الفرجة مضمونة في صحراء كاليفورنيا.