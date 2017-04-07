أستراليا تفاجئ الولايات المتحدة
حققت أستراليا انطلاقة قوية في مواجهة أميركا بدور الثمانية من منافسات المجموعة العالمية ببطولة كأس ديفيس لفرق التنس، حيث تقدمت عليها 2-صفر من خلال مباراتي الفردي اليوم الجمعة.
وتغلب الأسترالي جوردان طومسون على الأمريكي جاك سوك 6-3 و3-6 و7-6 (7-4) و6-4 في مباراة الفردي الأولى.
وبعدها عزز نيك كيريوس تقدم الفريق الأسترالي بالفوز على جون إيسنر 7-5 و7-6 (7-5) و7-6 (7-5).
ويمكن للفريق الأميركي تجديد فرصته من خلال مباراة الزوجي المقررة غدا السبت، حيث يلتقي الثنائي الأمريكي ستيف جونسون وسام كيري مع الثنائي الأسترالي سام جروث وجون بيرز ، ضمن المواجهة التي تقام منافساتها على الملاعب الصلبة بمدينة برزبين الأسترالية.