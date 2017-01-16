أستراليا المفتوحة: خروج هاليب من الدور الأول

وعزت الرومانية التي ودّعت البطولة من الدور الأوّل للعام الثاني على التوالي، خروجها بسبب آلام في الركبة تعاني منها منذ الخريف الماضي.

وقالت هاليب: "في المجموعة الثانية، لم أتمكن من التحرك كثيراً، ولكنها تستحق الفوز، لقد لعبت بقتالية كبيرة وضربت الكرات بقوة كبيرة جداً".

يذكر انها ليست المرة الأولى التي تفجّر فيها رودجرز مفاجأة في البطولات الكبرى، ففي العام الماضي بلغت ثمن نهائي بطولة فرنسا المفتوحة على ملاعب رولان غاروس بعد تغلبها على التشيكيتين كارولينا بليسكوفا وبترا كفيتوفا.

وتلتقي رودجرز في الدور المقبل مع الاسترالية اشليغ بارتي التي فازت على الألمانية انيكا بيك 6-4 و7-5.

وفي باقي نتائج مباريات الدور الأوّل فازت الاسبانية غاربيني موغوروتسا السابعة على النيوزيلندية مارينا ايراكوفيتش 7-5 و6-4، والاوكرانية ايلينا سفيتولينا الحادية عشرة على الكازاخستانية غالينا فوسكوبويفا 6-صفر و6-2، والاميركية فينوس وليامس الثالثة عشرة على الاوكرانية كاترينا كوزلوفا 7-6 (7-5) و7-5، والصينية شوياي جانغ المصنفة العشرون على البيلاروسية الكسندرا ساسنوفيتش 6-0 و6-3، والروسية اناستاسيا بافليوتشنكوفا الرابعة والعشرون على مواطنتها يفغينيا رودينا 6-1 و7-6 (7-2)، والرومانية ايرينا بيغو السابعة والعشرون على الكازخستانية ياروسلافا شفيدوفا 5-7 و6-3 و6-4، والبورتوريكية مونيكا بويغ التاسعة والعشرون على الرومانية باتريسيا تيغ 6-0 و6-1، واللاتفية اناستاسيا سيفاستوفا الثانية والثلاثون على اليابانية ناو هيبينو 6-4 و0-0 ثم بالانسحاب، والاميركية سيلبي رودجرز على الرومانية سيمونا هاليب الرابعة 6-3 و6-1.

كما فازت التشيكية كريستينا بليسكوفا على السويسرية فيكتوريا غولوبيتش 6-3 و2-6 و6-4، والفرنسية بولين بارمنتييه على اليابانية ميساكي دوي 7-5 و7-5، والاميركية كوكو فاندفيغه على الايطالية روبرت فينتشي الخامسة عشرة 6-1 و7-6 (7-3)، والرومانية سورانا سيرستيا على الروسية ايرينا خروماتشيفا 6-2 و6-1، والاميركية اليسون ريسكي على مواطنتها ماديسون برينغلي 7-5 و6-3، والسلوفاكية كريستينا كوتشوفا على الاميركية كريستينا ماكهايل 6-4 و6-0، والاميركية سامانثا كراوفورد على مواطنتها لورين ديفيس 4-6 و6-3 و6-0، والالمانية منى بارتيل على الاسترالية ديستاني ايافا 6-3 و7-6 (7-4)، والاميركية فارفارا ليبتشنكو على الهولندية كيكي برتنز التاسعة عشرة 7-5 و7-6 (7-5)، والصينية دويان يينغ يينغ على السلوفاكية ريبيكا سرامكوفا 6-3 و6-4، والسويسرية ستيفاني فويغيلي على اليابانية كورومي نارا 2-6 و6-2 و6-3، والاميركية جوليا بوسيروب على الايطالية فرانشيسكا سكيافوني 6-2 و6-4، والروسية ناتاليا فيخليانتسيفا على الاميركية فانيا كينغ 6-3 و6-2، والصربية يلينا يانكوفياش على الالمانية لورا سيغموند السادسة والعشرين 6-1 و1-6 و6-4، والالمانية يوليا جورج على التشيكية كاترينا سينياكوفا 3-6 و6-3 و6-4، والاسترالية جيمي فورليس على الاميركية انا تاتيشفيلي 6-4 و6-3.