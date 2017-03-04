آلام المعدة تطيح بالكرواتية لوشيتش في أكابولكو
أطاحت آلام المعدة بآمال الكرواتية ميريانا لوشيتش وحرمتها من استكمال مسيرتها إلى المباراة النهائية لبطولة أكابولكو للتنس رغم كونها المصنفة الأولى للبطولة.
وتأهلت الأوكرانية ليسيا تشرينكو إلى المباراة النهائية بفضل انسحاب منافستها لوشيتش بسبب آلام في المعدة بعد تقدم تشرينكو 5 -صفر في المجموعة الأولى من المباراة مساء الجمعة (صباح اليوم السبت بتوقيت غرينتش) .
وتلتقي تشرينكو في المباراة النهائية مع الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش المصنفة الثانية للبطولة والتي تغلبت على الأمريكية كريستينا ماكهيل 7 -5 و4 -6 و6 -2 في المباراة الأخرى بالمربع الذهبي.