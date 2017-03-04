آلام المعدة تطيح بالكرواتية لوشيتش في أكابولكو

وتأهلت الأوكرانية ليسيا تشرينكو إلى المباراة النهائية بفضل انسحاب منافستها لوشيتش بسبب آلام في المعدة بعد تقدم تشرينكو 5 -صفر في المجموعة الأولى من المباراة مساء الجمعة (صباح اليوم السبت بتوقيت غرينتش) .

وتلتقي تشرينكو في المباراة النهائية مع الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش المصنفة الثانية للبطولة والتي تغلبت على الأمريكية كريستينا ماكهيل 7 -5 و4 -6 و6 -2 في المباراة الأخرى بالمربع الذهبي.