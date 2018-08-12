حسم الإسباني رافايل نادال المصنف أول صراع الأجيال مع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس وأنهى مغامرة الشاب الذي احتفل الأحد بميلاده العشرين، بالفوز عليه 6-2 و7-6 (7-4) في نهائي دورة تورونتو الكندية، سادسة دورات الألف نقطة للماسترز هذا الموسم.

وبعدما أصبح أول لاعب منذ 2014 يتمكن من إسقاط أربعة من المصنفين العشرة الأوائل في إحدى دورات الماسترز، منذ حقق ذلك الفرنسي جو ويلفريد تسونغا في تورونتو 2004، وأول لاعب غير مصنف يبلغ نهائي الدورة الكندية منذ الألماني نيكولاس كيفر (2008)، انتهى مشوار تسيتسيباس عند عتبة نادال الذي عزز رصيده القياسي في دورات الماسترز بإحرازه لقبه الثالث والثلاثين فيها والرابع في تورونتو بعد 2005 و2008 و2013.

وشكل تسيتسيباس المصنف 27 عالميا مفاجأة الدورة هذه السنة، إذ أقصى أربعة لاعبين من الأبرز حاليا في ميادين اللعبة، هم النمسوي دومينيك تييم في الدور الثاني، والصربي نوفاك دجيوكوفيتش في الدور الثالث، والألماني ألكسندر زفيريف حامل اللقب في ربع النهائي، وصولا الى الجنوب أفريقي كيفن أندرسون في نصف النهائي.

لكن نتيجة المباراة النهائية التي حسمت بعد ساعة و43 دقيقة، شكلت إعادة للقاء الوحيد الذي جمع اليوناني، الباحث عن لقبه الاحترافي الأول، بنادال الذي خرج منتصرا أيضا في نهائي دورة برشلونة الإسبانية في نيسان/أبريل بسهولة 6-2 و6-1.

وشكل تتويج نادال بلقبه الخامس في 2018 والثمانين في مسيرة ابن الـ32 عاما من أصل 116 مباراة نهائية، أفضل تحضير له من أجل محاولة الاحتفاظ بلقب بطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية المقررة من 27 الحالي الى 9 ايلول/سبتمبر المقبل، لكن عليه أن يمر أولا بدورة سينسيناتي للماسترز التي انطلقت الأحد وتستمر حتى 19 الحالي.