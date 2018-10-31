وأضاف قبيل دقائق من موعد المواجهة مع فرداسكو "كان عاماً صعباً بالنسبة إلي على صعيد الإصابات، لذلك أفضل عدم القيام بأشياء مؤذية. لن يكون جيدا لي ولا لأي شخص آخر أن أعود الى الملعب مع علمي المسبق بأنه لن يكون ممكنا أن ألعب بأفضل شكل ممكن".

وكان من المقرر أن تكون دورة باريس، أول مشاركة لنادال منذ انسحابه من نصف نهائي آخر البطولات الأربع الكبرى في فلاشينغ ميدوز الأميركية في أيلول/سبتمبر الماضي بسبب إصابة في الركبة.

ويمهد انسحاب نادال الطريق أمام دجوكوفيتش لاستعادة الصدارة للمرة الأولى منذ عامين، إذ كان يحتاج في باريس إلى عبور دور واحد أكثر من نادال، وهو ما تحقق أمس عندما تخطى الدور الثاني.

وحقق دجوكوفيتش نتائج لافتة في الأشهر الأخيرة، وتوج منذ تموز/يوليو في بطولتين كبيرتين (ويمبلدون الإنكليزية وفلاشينغ ميدوز)، فازداد طموحه باستعادة المركز الأول عالمياً لاسيما أن الفارق بينهما تقلص إلى 215 نقطة.

وفي تصريحات سبقت مشاركته في الدورة الفرنسية التي توج بلقبها أربع مرات (أعوام 2009 و2013 و2014 و2015)، كرر دجوكوفيتش رغبته في العودة للصدارة للمرة الأولى منذ تشرين الأول/أكتوبر 2016.

وقال الصربي "ما حققته من نجاح في الأشهر الأخيرة وإصابة "رافا" جعلاني في موقف للمنافسة على استعادة المركز الأول في التصنيف في نهاية العام. سأقوم بكل ما أستطيع من أجل أن أحقق هذا الهدف".

وبعد أن يحقق ما يصبو إليه باستعادة الصدارة في التصنيف الجديد الذي يصدر الإثنين المقبل، سيكون دجوكوفيتش قد تقدم من المركز 22 في حزيران/يونيو 2018 إلى المركز الأول في موسم واحد، وأصبح أول لاعب يحقق هذا الإنجاز منذ الروسي مارات سافين عام 2000.