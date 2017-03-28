نادال ينجح في بلوغ ربع النهائي ميامي

وهو الفوز الثاني لنادال في 3 مباريات جمعته بماهو.

ويلعب نادال الطامح إلى لقب أول في هذه الدورة بعد أن حل وصيفاً للبطل 4 مرات أعوام 2005 و2008 و2011 و2014، في الدور المقبل مع الأميركي جاك سوك الثالث عشر في البطولة والذي تغلب على مواطنه جاريد دونالدسون الصاعد من التصفيات 6-2 و6-1 في 62 دقيقة وفي أول مباراة بينهما.

ونجا الياباني كي نيشيكوري المصنف ثانياً في البطولة من فخ الأرجنتيني فيديريكو دلبونيس وتغلب عليه 6-3 و4-6 و6-3.

وكان نيشيكوري، وصيف بطل الموسم الماضي، يواجه دلبونيس للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية، وبعدما كسب المجموعة الأولى بسهولة 6-3، خسر الثانية 4-6 قبل أن يحسم الثالثة الأخيرة في صالحه 6-3 وينهي المباراة في صالحه في ساعتين و14 دقيقة.

وكان نيشيكوري خسر في نهائي العام الماضي 3-6 و3-6 أمام الصربي نوفاك دجوكوفيتش، بطل الدورة 6 مرات آخرها في المواسم الثلاثة السابقة والغائب بداعي الاصابة.

ويلتقي نيشيكوري في ربع النهائي الإيطالي فابيو فونييني الفائز على الأميركي دونالد يونغ 6-صفر و6-4 في 65 دقيقة.

وهو الفوز الأول لفونييني على يونغ في 3 مباريات جمعت بينهما حتى الآن.

وتأهل أيضاً التشيكي توماس برديتش العاشر في البطولة بفوزه على الفرنسي الآخر أدريان مانارينو 6-3 و7-5 في ساعة و29 دقيقة.

وأكد برديتش تفوقه على مانارينو وحسم المباراة الرابعة على التوالي بينهما.

ويلعب برديتش في الدور المقبل مع السويسري روجيه فيدرر الرابع في البطولة أو الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت الرابع عشر في البطولة.