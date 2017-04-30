نادال ينتزع اللقب على أرض برشلونة

وكرر نادال سيناريو دورة مونتي كارلو للماسترز التي توج الأسبوع الماضي بلقبها للمرة العاشرة، ويأمل في ان يواصل سلسلة "العشرات" عندما يخوض بطولة رولان غاروس الفرنسية بين 28 أيار/مايو و11 حزيران/يونيو، حيث يسعى إلى تعويض خيبة مشاركتيه الأخيرتين عندما خرج من الدورين ربع النهائي والثالث، والظفر باللقب العاشر.

ولم يجد نادال (30 عاماً) الذي عزز رقمه القياسي للألقاب على الملاعب الترابية (51) وحقق فوزه الـ53 من أصل 56 مباراة في دورة برشلونة، صعوبة في تخطي تييم الذي أقصى في نصف النهائي البريطاني اندي موراي الأول، إذ احتاج الى حوالى ساعة ونصف ساعة لتحقيق فوزه الثالث على النمسوي من أربع مواجهات بينهما.

وفشل تييم في احراز لقبه الثاني في 2017 (بعد دورة ريو دي جانيرو) والتاسع في مسيرته من أصل 12 مباراة نهائية، على رغم أنه بدأ المباراة بقوة وحصل على فرصة كسر إرسال الإسباني منذ الشوط الأول، لكن الأخير الذي بلغ نهائي بطولة أستراليا المفتوحة ودورة ميامي الأميركية وخسر في المرتين أمام السويسري روجيه فيدرر، استدرك الأمر وتبادل الأشواط مع منافسه حتى الشوط العاشر الذي حقق فيه الفارق بفوزه به على إرسال تييم.

ثم فرض الإسباني هيمنته التامة على المجموعة الثانية التي فاز بأشواطها الخمسة الأخيرة وحسمها في غضون 40 دقيقة، منهيا المواجهة في ساعة و31 دقيقة.

