نادال يستعيد عرشه قبل رولان غاروس

استعاد الإسباني رافايل نادال الاثنين، غداة تتويجه بخامس دورات الماسترز للألف نقطة في روما، صدارة التصنيف العالمي للاعبي كرة المضرب المحترفين قبل أسبوع من بدء الدفاع عن لقبه في بطولة رولان غاروس، ثاني بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى، فيما واصل الصربي نوفاك ديوكوفيتش انحداره إلى أدنى تصنيف منذ أكثر من 11 عاماً.

وكان نادال تنازل الأسبوع الماضي عن الصدارة لصالح السويسري روجيه المبتعد كلياً عن الملاعب الترابية، جراء فقدان لقبه في دورة مدريد للماسترز، عندما مني بأول هزيمة على الأرض الترابية منذ نحو عام بخسارته في ربع النهائي مدريد أمام وصيفه النمساوي دومينيك تييم، بعد أن توج للمرة الحادية عشرة في دورتي مونتي كارلو وبرشلونة وحقق 21 فوزاً متتالياً على الملاعب المفضلة لديه.

ورفع نادال رصيده إلى 8770 نقطة، وأعاد الفارق بينه وبين فيدرر إلى 100 نقطة كما كانت عليه الحال في التصنيف الصادر قبل أسبوعين وقبل فقدانه اللقب في مدريد.

من جانبه، تراجع دجوكوفيتش المصنف أول سابقاً إلى المركز الثاني والعشرين، وهو أدنى تصنيف له منذ 2 تشرين الأول/اكتوبر 2006 عندما بدأ صعوده، رغم مقاومته في دورة روما ومقارعته للماتادور الإسباني في نصف النهائي حيث قدما معاً أداءً من مستوى عال وواحدة من أفضل المواجهات بين العملاقين.

ورغم فقدانه اللقب أمام نادال في روما، حافظ الألماني الواعد ألكسندر زفيريف على المركز الثالث، فيما انتقل ضحيته في نصف النهائي الكرواتي مارين سيليتش إلى المركز الرابع على حساب البلغاري غريغور ديميتروف الغائب عن المشاركة.

وفي نادي العشرة الأوائل، تقدم البلجيكي دافيد غوفان الذي خرج من ربع نهائي دورة روما على يد زفيريف، الى المركز التاسع، وعاد الأميركي جون ايسنر إلى العاشر.

ترتيب المصنفين العشرة الأوائل

1- الإسباني رافايل نادال 8770 نقطة

2- السويسري روجيه فيدرر 8670

3- الألماني ألكسندر زفيريف 5615

4- الكرواتي مارين سيليتش 4950

5- البلغاري غريغور ديميتروف 4870

6- الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو 4450

7- الجنوب أفريقي كيفن أندرسون 3635

8- النمساوي دومينيك تييم 3195

9- البلجيكي دافيد غوفان 3020

10- الأميركي جون إيسنر 2955

