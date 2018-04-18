بلغ الإسباني المصنف أول عالمياً رافاييل نادال بسهولة الدور الثالث من دورة مونتي كارلو الدولية للماسترز في كرة المضرب، بفوزه الأربعاء على السلوفيني ألياج بيديني، لينضم إلى الصربي نوفاك دجوكوفيتش الذي احتاج إلى عشر فرص لتخطي الكرواتي بورنا كوريتش.

وتفوق الإسباني 6-1 و6-3، بينما فاز الصربي 7-6 (7-2) و7-5.

وكانت مباراة الدور الثاني، الأولى لنادال الباحث عن لقبه الحادي عشر في موناكو، بعد إعفائه من خوض منافسات الدور الأول. كما انها أول مباراة ضمن دورات رابطة المحترفين للماتادور المتوج بـ 16 لقباً في البطولات الكبرى "غراند سلام"، منذ انسحابه بسبب إصابة في الورك، من بطولة أستراليا المفتوحة في كانون الثاني/يناير.

وباستثناء بعض المنافسة في مطلع المجموعة الثانية، لم يجد نادال (31 عاماً) أي صعوبة في تخطي بيديني (28 عاماً والمصنف 58 عالمياً).

واعتبر نادال أن فوزه الأربعاء يشكل "بداية واعدة. إلا أنه لا يزال علي بذل المزيد من الجهود لأكون هجومياً أكثر".

وعاد ابن مايوركا إلى الملاعب في الأسبوع الأول من نيسان/أبريل الحالي، وقاد إسبانيا لتخطي ألمانيا في الدور ربع النهائي لمسابقة كأس ديفيس.

وسيكون نادال في الدور الثالث على موعد مع الروسي كارن خاتشانوف الذي تغلب على الفرنسي جيل سيمون بسهولة أيضاً 6-2 و6-2.

دجوكوفيتش يعاني قبل مواجهة تييم

أما دجوكوفيتش المصنف تاسعاً في البطولة والثالث عشر عالمياً، والذي عانى بدوره في الأشهر الماضية من إصابة في المرفق الأيمن أبعدته عن الملاعب لأشهر، فعانى ضد بورنا كوريتش، قبل بلوغ الدور الثالث حيث سيخوض مواجهة مرتقبة ضد النمساوي دومينيك تييم المصنف خامساً في البطولة والسابع عالمياً.

وانتظر الصربي المصنف أول عالمياً سابقاً، حتى الفرصة العاشرة لحسم المباراة وتحقيق فوزه الثاني على الكرواتي في ثاني مباراة بينهما، وذلك بعد منافسة استمرت نحو ساعتين و20 دقيقة.

وضرب دجوكوفيتش بقوة في بداية المجموعة الاولى وتقدم 4-1 قبل ان يستعيد كوريتش توازنه ويدرك التعادل بداية 4-4 وبعدها 5-5. وأنقذ الصربي كرتين لكسر إرساله في الشوط الحادي عشر ليتقدم 6-5، ورد كوريتش بكسب الشوط الثاني عشر مدركاً التعادل 6-6، ويقود المباراة لشوط فاصل حسمه الصربي 7-2، منهياً المجموعة في 64 دقيقة.

وتابع دجوكوفيتش أفضليته وكسر إرسال الكرواتي في الشوط الأول من المجموعة الثانية، لكن الأخير رد التحية مباشرة في الثاني مدركا التعادل.

ونجح الصربي في كسر إرسال الكرواتي للمرة الثانية على التوالي في المجموعة ليتقدم 2-1 ثم 3-1 وصولاً إلى 5-3 عندما أهدر كرتين لكسر إرسال تشوريتش وحسم المباراة. إلا أن الأخير قلص الفارق الى 4-5.

وفي الشوط العاشر، أضاع دجوكوفيتش سبع فرص للفوز بالمباراة، وخسر إرساله ليسمح للكرواتي بإدراك التعادل 5-5. إلا أن الصربي المتوج بـ 12 لقبا في البطولات الكبرى، تمكن من الرد سريعا بكسر إرسال منافسه والتقدم 6-5، ويفوز بعدها على إرساله ويحسم المباراة في المحاولة العاشرة.

ويلاقي دجوكوفيتش تييم في الدور المقبل، في مباراة ستكون السابعة بينهما، علما ان الأفضلية تميل بشكل كبير لصالح الصربي الفائز خمس مرات.

وفي الدور الثاني، حقق الياباني كي نيشيكوري العائد أيضا من الاصابة، فوزاً على الروسي دانييل مدفيديف 7-5 و6-2.

وعانى الياباني الذي بلغ المركز الرابع في تصنيف المحترفين سابقاً، من إصابة في الرسغ الأيمن خلال الأشهر الماضية، ألا أنه أظهر ثباتا في مستواه في مباراتيه الأوليين في مونتي كارلو، اذ تخطى الروسي المصنف 49 عالمياً في الدور الثاني، وقبله التشيكي توماس بيرديتش المصنف 18.

وفي أبرز مباريات الدور الثاني، فاز الاسباني روبرتو باوتيستا الخامس عشر في البطولة على مواطنه فيليسيانو لوبيز 6-3 و7-6 (7-5)، والألماني فيليب كولشرايبر على وصيف العام الماضي الإاسباني ألبرت راموس-فينولاس الخامس عشر في البطولة 6-4 و6-2، والفرنسي ريشار غاسكيه على الأرجنتيني دييغو شفارتسمان المصنف عاشرا على البطولة 6-2 و6-1.

