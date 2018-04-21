نادال إلى نهائي مونتي كارلو

واحتاج نادال (31 عاما) إلى ساعة و36 دقيقة فقط ليفوز السبت على البلغاري غريغور ديميتروف الرابع بسهولة 6-4 و6-1.

ويلتقي نادال في النهائي الـ47 له في دورات الماسترز مع الفائز من مواجهة الألماني الكسندر زفيريف الثالث والياباني كي نيشيكوري.

ويتعين على نادال الفوز الأحد بلقب مونتي كارلو للمرة الثالثة تواليا لضمان الاحتفاظ بصدارة ترتيب رابطة المحترفين، وإلا سيخسر الصدارة لصالح غريمه السويسري روجيه فيدرر الغائب عن دورات الملاعب الترابية على غرار العام الماضي.

ويأمل نادال في أن يخرج منتصرا الأحد من ثالث دورات الماسترز للألف نقطة هذا الموسم، ليستعد بأفضل طريقة ممكنة لبطولة رولان غاروس الفرنسية، ثالث البطولات الأربع الكبرى، والتي تقام في أواخر أيار/مايو المقبل، والتي يحمل أيضا الرقم القياسي في عدد ألقابها (عشرة ألقاب).

وعاد نادال قبل نحو أسبوعين إلى الملاعب بعد غياب لنحو شهرين بسبب إصابة في الورك، وساهم في قيادة إسبانيا إلى الدور نصف النهائي لمسابقة كأس ديفيس على حساب ألمانيا، متفوقا في الفردي على فيليب كولشرايبر وألكسندر زفيريف.