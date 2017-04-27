نادال إلى ربع نهائي برشلونة

ويلتقي ابن جزيرة مايوركا المصنف خامساً عالمياً، الفائز من مواجهة الألماني ألكسندر زفيريف والكوري الجنوبي هيوون تشونغ.

وتوّج نادال (30 عاماً) باللقب العام الماضي على حساب الياباني كي نيشيكوري، ويحمل أيضاً الرقم القياسي فيها بتسعة ألقاب، ويسعى إلى لقبه العاشر فيها كما فعل الأسبوع الماضي في دورة مونتي كارلو.

وحمل لقب دورة مونتي كارلو الرقم 50 لنادال على الملاعب الترابية، فانفرد بالرقم القياسي الذي كان يتقاسمه مع الأرجنتيني غييرمو فياس.

ويقدم نادال، المصنف أول في العالم سابقا، موسماً جيداً حتى الآن، إذ وصل إلى نهائي بطولة ملبورن الأسترالية، أولى البطولات الأربع الكبرى، ودورة ميامي الأميركية، ثاني دورات الماسترز، إلا أنه خسر في المرتين أمام السويسري روجيه فيدرر.

كما تأهل النمساوي دومينيك ثييم الرابع في البطولة على حساب البريطاني دانيال إيفانز 7-6 (7-5) و6-2، والياباني يويتشي سوجيتا على الإسباني بابلو كارينيو بوستا السابع في البطولة 6-3 و6-3.