وفاز نادال المتوّج عشر مرات بلقب الدورة المقامة على ملاعب ترابية، الخميس على الروسي كارن خاتشانوف 6-3 و6-2، ويلاقي الجمعة تييم الذي تغلب في مباراة شيقة على دجوكوفيتش 6-7 (2-7)، 6-2 و6-3.

ويبحث نادال عن لقبه الحادي عشر والثالث توالياً في ثالث دورات الماسترز للألف نقطة هذا الموسم، والتي تشكل استعداداً مهماً لبطولة رولان غاروس الفرنسية، ثالث البطولات الأربع الكبرى، والتي تقام في أواخر أيار/مايو المقبل على ملاعب ترابية أيضاً.

ويحمل الإسباني المتوّج بـ 16 لقباً في "الغراند سلام"، الرقم القياسي في عدد ألقاب البطولة الفرنسية (10 بينها 8 مرات متتالية)، وهو يأمل في إحراز لقب مونتي كارلو لتوسيع الفارق عن روجيه فيدرر الثاني في التصنيف العالمي للمحترفين، مستغلاً ابتعاد السويسري عن الدورات الترابية التي يهيمن عليها الإسباني.

وفي مباراة الخميس التي امتدت ساعة و19 دقيقة، لم يظهر نادال الذي عاد في وقت سابق من نيسان/أبريل إلى الملاعب بعد غيابه منذ ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة في كانون الثاني/يناير الماضي بسبب إصابة في الورك، صعوبة في تخطي خاتشانوف، على رغم أن الروسي (21 عاماً)، كسر إرساله في المجموعة الأولى.

إلا أن خبرة الإسباني (31 عاماً) على "ميدانه" الترابي، كانت حاسمة، ومكنته من تحقيق فوزه الثاني السهل في مباراته الثانية (أعفي من الدور الأول)، بعد تفوقه على السلوفيني ألياج بيديني 6-1 و6-3 الأربعاء.

موعد مرتقب مع تييم

وسيكون تييم (24 عاماً) خصم نادال في ربع النهائي، بعد تغلبه في ساعتين و29 دقيقة على دجوكوفيتش المصنف تاسعاً.

وخرج الصربي بذلك بشكل مبكر، للمرة الثالثة توالياً، من ثالث دورة يخوضها بعد تعافيه من جراحة بسيطة خضع لها في شباط/فبراير الماضي، لمعالجة إصابة في المرفق يعاني من آثارها منذ صيف العام الماضي.

وفشل دجوكوفيتش المتوج بـ 12 لقباً في البطولات الكبرى، في بلوغ الدور ربع النهائي لأي دورة منذ خروجه من هذا الدور في ويمبلدون الإنكليزية، ثالث البطولات الأربع الكبرى، في تموز/يوليو 2017.

وغاب الصربي (30 عاماً) عن الملاعب بعد ذلك، وعاد في بطولة أستراليا في كانون الثاني/يناير، وخرج من الدور الرابع. وبعد العملية، عاد في آذار/مارس لخوض غمار دورتي الماسترز في إنديان ويلز وميامي الأميركيتين، وخسر مباراته الأولى في الدورتين.

وكان الفوز الثاني لتييم في سبع مواجهات ضد الصربي.

وبدأ النمساوي المباراة بقوة وتقدم 3-صفر في المجموعة الأولى وكان قريباً من حسمها لصالحه، إلا ان الصربي المتوج بلقب مونتي كارلو عامي 2013 و2015، أنقذ ثلاث فرص لحسم المجموعة.

وفي الثانية، بدأ تييم بتقديم أداء ثابت، فأنقذ فرصة لدجوكوفيتش لكسر إرساله في الشوط الأول، ثم تقدم 3-2 بعد كسر إرسال الصربي، وأعاد الكرة ليتقدم 5-2، قبل أن يجر المباراة إلى مجموعة ثالثة فاصلة، كسر فيها إرسال دجوكوفيتش في الشوطين السابع والتاسع.

وسبق لتييم بلوغ نصف نهائي رولان غاروس مرتين. وفي 2017، كان الوحيد الذي هزم نادال على هذه الملاعب، وخسر أمامه ثلاث مرات.

وقال تييم "الشعور أفضل حين تواجه نادال وأن تعرف أنه سبق لك التغلب عليه على هذه الأرضية (...) لكنه سيكون التحدي الأقصى بالنسبة إلى أي كان أن يلعب ضده. علي أن أكون في قمة مستواي مجدداً".

أضاف "أعتقد أنني قادر على القيام بذلك".

موعد لم يكتمل للشقيقين زفيريف

وحرم الفرنسي ريشار غاسكيه الألماني ألكسندر زفيريف، من أن يحتفل بعيد ميلاده الحادي والعشرين بمواجهة في ربع النهائي مع شقيقه ميشا (30 عاماً).

وتغلب غاسكيه على ميشا 6-2 و7-5، بعد وقت قصير من تغلب ألكسندر بصعوبة على مواطنه يان-لينارد شتروف 6-4، 4-6، و6-4، في مباراة امتدت ساعتين وثلاث دقائق.

وقبل خسارة شقيقه أمام غاسكيه، كان ألكسندر قد أعرب عن أمله في مواجهة ميشا الجمعة ليتوج بذلك "يوماً رائعاً".

وتوج الشقيق الأصغر الموسم الماضي بلقبي دورتي روما ومونتريال للماسترز، كما وصل إلى نهائي دورة ميامي للماسترز أيضاً مطلع الشهر الحالي قبل أن يخسر بصعوبة بالغة أمام الأميركي جون إيسنر.

وفي مباراتهما الخميس، وجد كل من زفيريف وشتروف صعوبة في الاحتفاظ بالإرسال، فشهدت 15 كسراً، خاصة في المجموعة الثانية.

وتأهل إلى ربع النهائي أيضاً البلجيكي دافيد غوفان بفوزه على الإسباني روبرتو باوتيستا اغوت 6-4 و7-5، ليلاقي البلغاري غريغور ديميتروف الذي تغلب على الألماني فيليب كولشرايبر 4-6، 6-3 و6-4 في ربع النهائي.

كما تأهل الكرواتي مارين سيليتش المصنف قبل أن يخوض مواجهته ضد الكندي ميلوس راونيتش، إثر انسحاب الأخير للإصابة. ويلاقي سيليتش الياباني كي نيشيكوري الفائز على الإيطالي أندرياس سيبي 6-صفر و2-6 و6-3.