موراي ونادال إلى ربع النهائي برشلونة

وفاز موراي على الإسباني فيليسيانو لوبيز 6-4 و6-4 ونادال حامل اللقب على الجنوب إفريقي كيفن أندرسون 6-3 و6-4.

وهذه أول مرة منذ شهرين يبلغ موراي، المصنف أول عالمياً ربع نهائي إحدى دورات المحترفين.

وكان موراي أقصي في مستهل مشاركته في إنديان ويلز وغاب عن ميامي لإصابة في كوعه ثم خسر في ثمن النهائي في مونتي كارلو.

وتخطى موراي لوبيز في ساعة و49 دقيقة.

ويلتقي موراي الفائز من مواجهة الإسبانيين روبرتو باوتيستا أغوت وألبرت راموس فينولاس.

من جهته، يلتقي ابن جزيرة مايوركا المصنف ثالثاً في البطولة، الكوري الجنوبي هيوون تشونغ المتأهل من التصفيات والفائز على الألماني ألكسندر زفيريف 6-1 و6-4.

وتوج نادال (30 عاماً) باللقب العام الماضي على حساب الياباني كي نيشيكوري، ويحمل أيضاً الرقم القياسي فيها بتسعة ألقاب، ويسعى إلى لقبه العاشر فيها كما فعل الأسبوع الماضي في دورة مونتي كارلو.

وحمل لقب دورة مونتي كارلو الرقم 50 لنادال على الملاعب الترابية، فانفرد بالرقم القياسي الذي كان يتقاسمه مع الأرجنتيني غييرمو فياس.

ويقدم نادال، المصنف أول في العالم سابقا، موسماً جيداً حتى الآن، إذ وصل إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، ودورة ميامي الأميركية، ثاني دورات الماسترز، إلا أنه خسر في المرتين أمام السويسري روجيه فيدرر.

كما تأهل النمساوي دومينيك ثييم الرابع في البطولة على حساب البريطاني دانيال إيفانز 7-6 (7-5) و6-2، والياباني يويتشي سوجيتا على الإسباني بابلو كارينيو بوستا السابع في البطولة 6-3 و6-3، فيما أقصى الروسي الشاب كارين خاشانوف البلجيكي دافيد غوفان الخامس في البطولة 6-7 (7-9) و6-3 و6-4.