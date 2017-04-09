كأس ديفيس: بلجيكا إلى نصف النهائي على حساب ايطاليا

وفي مباراة الفردي الثالثة اليوم الأحد، فاز البلجيكي دافيد غوفان على باولو لورنتسي 6-3 و6-3 و6-2.

وكانت بلجيكا تقدمت 2-صفر في مباراتي الفردي الأوليين الجمعة بفوز غوفان على اندرياس سيبي 6-4 و6-3 و6-3، وستيف دارسيس على لورنتسي 6-7 (3-7) و6-1 و6-1 و7-6 (7-4).

وأعاد الزوجي المؤلف من سيبي وسيموني بوليلي الأمل إلى ايطاليا بعد فوزه على الثنائي البلجيكي روبن بيميلمانس ويوريس دي لوري 4-6 و6-3 و6-4 و3-6 و7-6 (8-6).

لكن غوفان بدد اليوم هذا الأمر، وأصبحت مباراة الفردي الأخيرة بين دارسيس وسيبي غير مؤثرة.

وتلتقي بلجيكا في نصف النهائي في أيلول/سبتمبر المقبل مع أستراليا التي تأهلت على حساب الولايات المتحدة 3-2.

وتجمع المواجهة الثانية في نصف النهائي صربيا وفرنسا.

