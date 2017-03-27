فيدرر يواصل مسيرته نحو لقب ميامي

وكسر فيدرر ارسال دل بوترو (التاسع والعشرين في البطولة) في الشوطين السابع والتاسع من المجموعة الأولى ليحسمها 6-3 في 39 دقيقة.

وتابع فيدرر أفضليته في المجموعة الثانية وكسر ارسال الأرجنتيني في الشوط الخامس ليتقدم 3-2 قبل أن ينهيها في صالحه 6-4 في 43 دقيقة.

وهو الفوز السادس عشر لفيدرر على دل بوترو في 21 مباراة جمعت بينهما.

ويلتقي فيدرر في الدور المقبل مع الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت الرابع عشر في البطولة والذي تغلب على الأميركي سام كويري الثاني والعشرين في البطولة 3-6 و6-2 و6-3.

ويبدو فيدرر مرشحاً للقب الدورة، للمرة الثالثة بعد 2005 و2006، بعد تتويجه في دورة إنديان ويلز الأخيرة على حساب مواطنه ستانيسلاس فافرينكا المصنف أول في البطولة.

واستعاد السويسري طاقته بعد غياب لستة أشهر في 2016 إثر جراحة في ركبته وعلاج إصابة في ظهره، فقدم مستويات رائعة في إنديان ويلز حيث أحرز لقبه التسعين في مسيرته الاحترافية.

وبات فيدرر بعمر الخامسة والثلاثين أكبر لاعباً سناً يحرز لقب في إحدى دورات النخبة في الماسترز محطماً الرقم القياسي المسجل باسم الأميركي أندريه أغاسي عام 2004 عندما توّج بطلاً لدورة سينسيناتي.

وكان فيدرر توّج في بطولة أستراليا المفتوحة للمرة الأولى منذ 2010 والخامسة في مسيرته، معززاً سجله القياسي في الغراند سلام بإحرازه لقبه الثامن عشر، إلا أنه كان الأول له في البطولات الأربع منذ 2012 حين توج بطلاً لويمبلدون للمرة السابعة.

كما تأهل التشيكي توماس برديتش العاشر في البطولة بفوزه على اللوكسمبورغي جيل مولر الرابع والعشرين في البطولة 6-3 و6-4 في ساعة و23 دقيقة.

وثأر برديتش لخسارته مباراته الأولى أمام مولر في دورة طوكيو العام الماضي.

ويلعب برديتش في الدور المقبل مع الفرنسي أدريان مانارينو الفائز على الكرواتي بورنا كوريتش 6-4 و2-6 و7-6 (7-3).