وبهذه النتيجة أكد الصربي نوفاك دجوكوفيتش، المصنف أول عالمياً، صدارة مجموعة غوغا كويرتن، وذلك بعد أن ضمن سابقاً تأهله إلى المربع الذهبي.

ويلتقي دجوكوفيتش في نصف النهائي مع الجنوب أفريقي كيفن أندرسون.

وكان زفيريف يدرك أنّ الفوز بأيّ نتيجة على إيسنر سيقوده إلى نصف النهائي.

وقال زفيريف لشبكة "سكاي سبورتس": "أنا في غاية السعادة لبلوغ نصف النهائي، جون خصم جيد جداً، آخر مباراتين له ضد (الكرواتي مارين) تشيليتش وضدي أنا كان يمكن أن تنقلب نتيجتهما، كانت المجموعة الأولى متقاربة جداً، سأجهز نفسي بأفضل طريقة لمباراة الغد".

وأنقذ الألماني البالغ 21 عاماً نقطة حاسمة على إرساله في الشوط الثاني عشر من المجموعة الأولى بإرسال ساحق، فارضاً شوطاً حاسماً "تاي بريك" حسمه بصعوبة أمام الأميركي العملاق (2,08م).

وأصبح زفيريف أصغر لاعب يبلغ نصف نهائي الدورة الختامية لموسم كرة المضرب منذ الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو في 2009.

ولا يزال النهائي المنتظر بين فيدرر ودجوكوفيتش محتملاً، بحال تخطي النجمين الدور نصف النهائي.

وفي آخر مباراة ضمن دور المجموعات، فاز دجوكوفيتش على الكرواتي مارين تشيليتش، في مباراة هامشية بعد تصدر الصربي مجموعته وتوديع الكرواتي باكراً.

وحسم دجوكوفيتش المواجهة بمجموعتين بلا رد 7-6 (9-7) و 6-2.