

ويواجه زفيريف في أول نهائي غداً الأحد الفائز في مباراة نصف النهائي الثانية بين الصربي نوفاك دجوكوفيتش والجنوب أفريقي كيفن أندرسون الخامس.

وحرم الألماني الشاب (21 عاماً) المصنف خامساً عالمياً السويسري (37 عاماً ومصنف ثالثاً في العالم) من فرصة المنافسة على لقب سابع في البطولة التي يحمل حتى الآن الرقم القياسي في عدد ألقابها، ورفع رصيده الإجمالي إلى 100 لقب.



وقدم اللاعبان مستوى عالياً فسيطر التعادل في المجموعة الأولى حتى الشوط الثاني عشر حيث تمكن زفيريف من كسر إرسال فيدرر وأنهاها بزمن 40 دقيقة.



وفي المجموعة الثانية، وبعد تبادل لكسر الإرسال في الشوطين الثالث (لصالح فيدرر) والرابع (لصالح زفيريف)، عاد التعادل سيد الموقف فكان الاحتكام لشوط فاصل لكسره وحالف الحظ الألماني مجدداً أيضاً، بعد أن طالب بإعادة نقطة ذهبت لصالح فيدرر لأن أحد جامعي الكرات أفلت كرة خلال اللعب فاستطاع بإرسال ساحق معادلة النتيجة 4-4.



وعلق على هذا الأمر بعد نهاية المباراة بالقول والقلق يبدو على محياه: "أعتذر عن هذا الموقف في الشوط الفاصل، هذه هي القاعدة، كان علينا أن نعيد لعب النقطة، لقد اعتذرت لفيدرر عند الشبكة، وأريد الاعتذار للجمهور. أنا أعرف أنه يوجد هنا أنصار كثيرون لفيدرر، أعتذر لحصول ذلك".



وعن المباراة النهائية، قال: "لقد لعبت هنا مع دجوكوفيتش قبل أيام، لم تكن الأمور جيدة، لذلك آمل ألا يخسر في نصف النهائي، مع أني أفضل قليلاً (مواجهة) منافسه".



وأنهى زفيريف الساعي إلى لقب أول في بطولة الماسترز سيكون الأرفع له حتى الآن، المباراة في ساعة و33 دقيقة.