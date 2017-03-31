دورة ميامي: فيدرر يواجه كيريوس في نصف النهائي

وكان بمقدور فيدرر حسم المباراة مبكراً في المجموعة الثالثة، عندما تقدم 5-2، بيد أن برديتش أحرز 3 أشواط متتالية وفرض شوطاً حاسماً "تاي بريك" حسمه السويسري.

وقال فيدرر: "لقد حالفني الحظ بالتأكيد في هذه المباراة، لأن برديتش كاد يقلب النتيجة في صالحه".

ويلتقي فيدرر في نصف النهائي مع الأسترالي نيك كيريوس السادس عشر والذي تغلب على الألماني الكسندر زفيريف العشرين 6-4 و6-7 (9-11) و6-3 في ساعتين و3 دقائق، وفي ثاني مواجهة بينهما بعد الأولى التي حسمها الأسترالي أيضاً في صالحه في دورة أنديان ويلز قبل أسبوعين.

وكان فيدرر وكيريوس سيلتقيان قبل أسبوعين في ربع نهائي دورة انديان ويلز مباشرة بعدما أطاح الأسترالي بالصربي نوفاك دجوكوفيتش للمرة الثانية في أسبوعين، بيد أن كيريوس اضطر إلى الانسحاب بسبب تسمم غذائي.

وقال كيريوس: "ضد فيدرر ستكون الأمور صعبة جداً. انه أفضل لاعب في كل الأوقات".

وأضاف الأسترالي "أعرف ما ينتظرني، لقد سبق لي مواجهته في الماضي" في اشارة إلى المباراة الوحيدة بينهما حتى الآن وكانت في دورة مدريد للماسترز العام قبل الماضي على الأراضي الترابية عندما فاز كيريوس 6-7 (2-7) و7-6 (7-5) و7-6 (7-1).

وتابع "انه يلعب بشكل رائع في الآونة الأخيرة ولكنني سألعب بارتياح وأقدم أفضل ما لدي، وسنرى ماذا سيحدث".

وكان فيدرر تغلب على برديتش في طريقه إلى إحراز لقب بطولة استراليا مطلع العام الحالي.

ويغيب عن الدورة المصنفان الأول والثاني البريطاني اندي موراي والصربي نوفاك دجوكوفيتش بسبب الإصابة.