

ومني نادال، بطل النسخة الماضية من دورة مدريد الدولية لكرة المضرب، رابع دورات الماسترز للألف نقطة، بأول هزيمة على "الملاعب الترابية" منذ عام بعد أن حقق رقماً قياسياً في عدد المجموعات المتتالية.

وحقق النجم الإسباني (31 عاماً) انجازاً فريداً في مسيرته المظفرة من خلال فوزه في 50 مجموعة توالياً على الملاعب الترابية محطماً الرقم القياسي السابق الصامد بحوزة الأميركي جون ماكنرو منذ 34 عاماً وذلك خلال فوزه على الأرجنتيني دييغو شفارتسمان 6-4 و6-3 في ثمن النهائي.

وسيخسر نادال أيضا المركز الأول عالمياً لصالح السويسري روجيه فيدرر في تصنيف الاثنين المقبل، لكن الفرصة سانحة أمامه لاستعادته بعد أسبوع في حال تتويجه في دورة روما حيث خسر العام الماضي في ربع النهائي أمام تييم بالذات.

وثأر النمساوي الموهوب (24 عاما) لخسارته في نهائي العام الماضي في مدريد، وأيضا لخسارته المذلة أمامه في مونتي كارلو (صفر-6 و2-6)، ليصبح أول لاعب يهزم نادال على الملاعب الترابية بعد استعادة الأخير مستواه السابق العام الماضي وعودته إلى الصف الأول بين الكبار.

وفقد نادال إرساله في الشوط السابع من المجموعة الأولى (3-4)، ثم استغل خطأ مزدوجا لتييم ليعادله، وما لبث أن فقد إرساله في الشوط التالي بفعل الأخطاء المباشرة على غير عادته (29 مقابل 28 للنمساوي)، وخسر المجموعة الأولى.

وفي الثانية، تكرر المشهد تقريبا فبعد أن تقدم تييم 3-1، عادل نادال 3-3 قبل أن يخسر إرساله ويحسم النمساوي المجموعة والمباراة بفضل 22 ضربة رابحة باليد اليمنى.

ويلتقي تييم في نصف النهائي مع الجنوب أفريقي كيفن أندرسون السادس والفائز على الصربي دوشان لايوفيتش 7-6 (7-3) و3-6 و6-3.

