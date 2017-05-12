دورة مدريد: اللقاء الخمسين بين ديوكوفيتش ونادال

حجز الاسباني رافايل نادال المصنف رابعا موعدا مع الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف ثانيا وحامل اللقب، يحمل الرقم خمسين بينهما، وهذه المرة في نصف نهائي دورة مدريد الدولية، ثالثة دورات الماسترز للألف نقطة في كرة المضرب.

فقد فاز نادال في ربع النهائي الجمعة على البلجيكي دافيد غوفان المصنف تاسعا 7-6 (7-3) و6-2، محققا فوزه الثالث عشر على الملاعب الترابية في 2017، ليلاقي ديوكوفيتش الذي أفاد من انسحاب الياباني كي نيشيكوري المصنف سادسا بسبب اصابة في معصمه، ليحجز بطاقة "مجانية" الى نصف النهائي.

وضمن ديوكوفيتش وجوده في دور الأربعة للمرة الخامسة في مدريد، وهو يمني النفس بأن يواصل مسيرته للاحتفاظ باللقب ورفع رصيده الى ثلاثة القاب في هذه الدورة (بعد 2011 و2016)، والى 31 في دورات الماسترز.

ويسعى نادال المتوج بلقبي دورتي مونتي كارلو الفرنسية وبرشلونة الاسبانية للمرة العاشرة في الاسابيع الاخيرة، الى لقب دورة مدريد للمرة الخامسة بعد أعوام 2005 و2010 و2013 و2014، علما انه حل وصيفا اعوام 2009 و2011 و2015.

وستكون المباراة الرقم خمسين بين ديوكوفيتش ونادال، ويتقدم ديوكوفيتش بـ 26 فوزا آخرها سبعة تواليا بينها فوزه في ربع نهائي دورة روما 2016، 7-5 و7-6 (7-4).

الا ان الصربي يمر بمرحلة حساسة هذه الفترة بعد استغنائه عن مدربه وطاقمه الفني، فيما يعول نادال على فوز أول على منافسه منذ نهائي رولان غاروس 2014.

أما في ما يخص نيشيكوري المصنف ثامنا عالميا، فيأتي انسحابه من مباراة ربع النهائي بعدما غاب ايضا عن دورة برشلونة الشهر الماضي بسبب الإصابة، والشك يحوم ايضا حول مشاركته في دورة روما للماسترز الأسبوع المقبل، وربما في بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثاني بطولات الغراند سلام والتي تنطلق في 22 أيار/مايو.

الى ذلك، فاز الاوروغوياني بابلو كويفاس على الالماني الكسندر رفيريف 3-6 و6-صفر و6-4. ويلتقي في نصف النهائي الفائز من مباراة الكرواتي بورنا كوريتش والنمسوي دومينيك تييم.