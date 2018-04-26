

ويلتقي نادال، الذي احتاج إلى ساعة و20 دقيقة لحسم مواجهته مع غارسيا لوبيز والساعي إلى تكرار إنجازه في دورة مونتي كارلو التي توج بلقبها الأحد الماضي للمرة الحادية عشرة في مسيرته الاحترافية والثالثة على التوالي، في الدور ربع النهائي السلوفاكي مارتن كليزان الذي تغلب بدوره على الإسباني الآخر فيليسيانو لوبيز 6-1 و6-4.

ولن تكون المواجهة مع كليزان سهلة على نادال، لاسيما أن السلوفاكي أقصى الصربي نوفاك ديوكوفيتش في الدور الثاني.

وستكون المواجهة بين نادال، الطامح لإحراز اللقب الـ 11 أيضا في بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثاني بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى التي تقام من 27 أيار/مايو إلى 10 حزيران/يونيو، وكليزان الأولى منذ عام 2014 حين حقق الإسباني فوزه الثاني على منافسه من أصل ثلاث مواجهات بينهما، وذلك في ربع نهائي دورة بكين.

وبلغ ربع النهائي أيضا تييم الثالث بفوزه على السلوفاكي جوزيف كوفاليك 7-6 (7-5) و6-2.

ويلتقي تييم في ربع النهائي مع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الفائز على الإسباني آلبرت راموس العاشر 6-4 و7-5.

وانتهى مشوار التونسي مالك الجزيري عند الدور الثالث بخسارته بصعوبة أمام البلغاري غريغور ديميتروف الثاني 5-7 و6-3 و6-7 (8-10).

واحتاج ديميتروف إلى ساعتين و52 دقيقة للتخلص من الجزيري ومواصلة مشواره حيث سيلتقي في ربع النهائي الإسباني بابلو كارينيو بوستا الخامس الذي تغلب على الفرنسي أدريان مانارينو الحادي عشر 6-2 و4-6 و7-6 (8-6).

كما تأهل أيضا البلجيكي دافيد غوفان الرابع بفوزه على الروسي كارين خاشانوف 2-6 و7-6 (7-2) و6-صفر، والإسباني روبرتو باوتيستا آغوت الثامن بفوزه على مواطنه بابلو آندوخار 6-4 و6-1.