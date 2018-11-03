وبعد مباراة ماراثونية في نصف النهائي السبت استمرت قرابة ثلاث ساعات وقدم فيها اللاعبان قمة مستواهما، بلغ الصربي المباراة النهائية في دورة كرة مضرب للمرة الرابعة توالياً، بعد سينسيناتي وفلاشينغ ميدوز الأميركيتين، وشنغهاي الصينية، ليلتقي في النهائي الأحد الروسي كارن خاتشانوف الفائز على النمساوي دومينيك تييم المصنف سادساً في البطولة.

وحقق دجوكوفيتش الذي سيستعيد الأسبوع المقبل صدارة التصنيف العالمي للاعبين المحترفين، فوزه الثاني والعشرين توالياً، والخامس والعشرين في 47 مواجهة مباشرة جمعته بفيدرر.

ويعود آخر فوز لفيدرر على دجوكوفيتش إلى بطولة الماسترز الختامية للموسم عام 2015 في دور المجموعات. أما آخر خسارة تعرض لها الصربي فكانت في مطلع آب/أغسطس الماضي عندما سقط أمام اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس في ثمن نهائي دورة تورونتو الكندية للماسترز.

وقال فيدرر "من الواضح أن نوفاك يحقق سلسلة جيدة. يمكن أن تشعروا بذلك. في نهاية المطاف، حسمت المباراة ببعض التفاصيل، لكن بشكل عام أنا سعيد بأدائي. كان أفضل من الأسبوع الماضي في بازل" السويسرية حيث أحرز لقبها للمرة التاسعة، واللقب الـ99 في مسيرته.

أضاف "هناك (في بازل) أحرزت اللقب وهنا وصلت إلى نصف النهائي واحتجت إلى لاعب من طينة نوفاك ليفوز علي لا بأس، أتطلع حاليا الى الراحة والاستعداد بشكل جيد للندن"، في إشارة إلى بطولة الماسترز الختامية التي تستضيفها العاصمة البريطانية بين 11 تشرين الثاني/نوفمبر و18 منه، بمشاركة أفضل ثمانية لاعبين في الموسم.

ويسعى دجوكوفيتش إلى تعزيز رقمه القياسي في دورة باريس وإحراز لقبها للمرة الخامسة، بينما توج فيدرر بلقبها مرة واحدة عام 2011، علما أنه غاب عن منافساتها في العامين الماضيين.

جاءت المباراة قمة في الاثارة وقدم فيها اللاعبان أفضل ما لديهما من فنون اللعبة. وفي المجموعة الأولى، حافظ كل لاعب على إرساله على رغم نيل كل منهما فرصا عدة للكسر، لينهيها دجوكوفيتش بصعوبة بعد شوط فاصل. ورد فيدرر التحية في الثانية عندما كسر إرسال منافسه في الشوط الثاني عشر ليفوز 7-5 معادلا الأرقام.

وتكرر سيناريو المجموعة الأولى في الثالثة حيث بقي التعادل سيد الموقف قبل ان يقول دجوكوفيتش كلمته الأخيرة بعد شوط فاصل أيضاً.



