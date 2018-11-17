ويلتقي دجوكوفيتش (31 عاماً) الذي بلغ النهائي السابع في مسيرته والطامح إلى لقب سادس لمعادلة رقم السويسري روجيه فيدرر، الأحد مع الألماني ألكسندر زفيريف.

وتوّج الصربي باللقب أعوام 2008 ومن 2012 إلى 2015، ثم حلّ وصيفاً في 2016، في حين بلغ زفيريف (21 عاماً) لأول مرة نهائي البطولة التي تجمع أفضل ثمانية لاعبين في الموسم.

وحقق دجوكوفيتش فوزه في ساعة و16 دقيقة بعد أن نجح في كسر إرسال منافسه 4 مرات في المباراة بالتساوي بين المجموعتين.



وبدأ دجوكوفيتش، صاحب 14 لقباً في بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى، المجموعة الأولى بالاستيلاء على إرسال الجنوب إفريقي، ونجح في تكرار السيناريو في الشوط السابع وأنهاها في 40 دقيقة.



واستهل الثانية كما الأولى بكسر إرسال أندرسون، ثم تكرر السيناريو في الخامس لتنتهي في 36 دقيقة.