دجوكوفيتش يعلن انتهاء موسمه بسبب الإصابة

واضطر دجوكوفيتش إلى الانسحاب من مباراته في الدور ربع النهائي لبطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، أمام التشيكي توماس بيرديتش بسبب هذه المشكلة، وسيغيب الآن عن فلاشينغ ميدوز الأميركية آخر البطولات الأربع الكبرى في العام الحالي، والتي ستقام الشهر المقبل إضافة إلى ما تبقى من الموسم.

وقال ديوكوفيتش الذي ينهي موسمه دون الفوز بأي لقب كبير للمرة الأولى منذ 2010، في حسابه على فيسبوك "أوجه تحياتي للجميع من بلغراد، لدي إعلان أشارككم إياه، بعد حوالي عام ونصف من معاناتي مع الإصابة في مرفقي والتي تفاقمت في الأشهر القليلة الماضية، اتخذت قرار عدم خوض اي دورة لما تبقى من موسم 2017".

وتابع "للأسف، كان يتوجب اتخاذ قرار من هذا النوع، وويمبلدون كانت من أصعب المشاركات بالنسبة لي في ما يتعلق بالأوجاع"، مشيراً إلى أن الراحة لفترة طويلة حتى الموسم المقبل ستكون مفيدة له حتى على الصعيد النفسي، لاسيما أن اللاعب الصربي لم يقدم هذا الموسم مستواه المعهود ولم يفز بأي لقب كبير منذ بطولة رولان غاروس العام الماضي حين توج بلقبه الثاني عشر في الغراند سلام.

وأحرز اللاعب الصربي البالغ 30 عاما والذي تراجع إلى المركز الرابع عالمياً، لقبين منذ انطلاق الموسم في دورتي الدوحة وإيستبورن وخسر نهائي دورة روما للماسترز أمام الألماني ألكسندر زفيريف.