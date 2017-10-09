خروج باوتيستا من أول أدوار بطولة شنغهاي

خرج الإسباني روبرتو باوتيستا اغوت المصنف تاسعاً في البطولة ووصيف النسخة الأخيرة من الدور الأول لدورة شنغهاي الدولية لكرة المضرب، إحدى دورات الماسترز للألف نقطة والبالغة جوائزها نحو ثمانية ملايين يورو، بخسارته أمام الكوري الجنوبي هيون تشونغ 4-6 و3-6 الاثنين.

وكان باوتيستا خسر نهائي العام الماضي امام البريطاني آندي موراي الذي يغيب عن نسخة هذا العام بسبب الإصابة على غرار الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

ويلتقي تشونغ في الدور المقبل مع الفرنسي ريشار غاسكيه الفائز على الهولندي روبن هازه 6-7 (11-13) و7-5 و6-2.

وفي الدور الأول، فاز الإسباني فيليسيانو لوبيز على الكرواتي إيفو كارلوفيتش 7-6 (7-1) و7-6 (8-6)، والإسباني ألبرت راموس على البرتغالي جواو سوزا 3-6 و6-3 و7-5، والبريطاني كايل أدموند على التشيكي ييري فيسيلي 6-3 و6-2، والأميركي فرانسيس تيافوي الصاعد من التصفيات على الفرنسي بونوا بير 6-4 و6-4، واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الصاعد من التصفيات على الروسي كارين خاتشانوف 7-5 و6-3.

وفي الدور المقبل، يلعب لوبيز مع الأميركي جاك سوك الرابع عشر في البطولة أو الأوكراني ألكسندر دولغوبولوف الصاعد من التصفيات، وراموس مع مواطنه بابلو كارنيو بوستا السابع على البطولة، وأدموند مع الكرواتي مارين سيليتش الرابع، وتيافوي مع الأميركي سام كويري العاشر أو الياباني يويتشي سوغيتا، وتسيتسيباس مع الأميركي جون إيسنر الثاني عشر أو الصربي دوسان لايوفيتش الصاعد من التصفيات.



