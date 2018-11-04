وواصل خاتشانوف (22 عاماً) مستواه المبهر ليهزم دجوكوفيتش الأحد 7-5 و6-4.

وهذه المرة الأولى التي يتوّج بها بإحدى دورات الماسترز للألف نقطة، علماً أنّها المرة الأولى التي يصل بها إلى النهائي أيضاً.



وفي طريقه إلى المباراة النهائية، نجح خاتشانوف في تخطي ثلاثة لاعبين من المصنفين العشرة الأوائل عالمياً هم الأميركي جون إيسنر والألماني ألكسندر زفيريف والنمسوي تييم، قبل أن يهزم دجوكوفيتش الذي سيتربع على الصدارة من جديد بعد انسحاب الإسباني رافايل نادال.

واحتاج خاتشانوف إلى ساعة و37 دقيقة لإيقاف زحف دجوكوفيتش الذي بدا متأثراً كثيراً بدنياً بعد المباراة الماراتونية التي خاضها السبت أمام فيدرر واستغرقت 3 ساعات.



وارتكب الصربي أخطاء كثيرة غير عادية، وفشل في نهاية المجموعة الثانية في تنفيذ خطته بالصعود إلى الشبكة لتفادي التبادل الطويل للكرة في محاولة لتقليص الفارق.



وصمد الروسي طيلة المجموعة الأولى حتى نجح في كسر إرسال الصربي في الشوط الحادي عشر ليتقدم 6-5 قبل أن ينهيها في صالحه 7-5.



ونجح خاتشانوف في كسر إرسال دجوكوفيتش في الشوط الثالث من المجموعة الثانية ليتقدم 2-1 وحافظ على تفوقه حتى أنهاها في صالحه 6-4.