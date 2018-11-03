ويلتقي خاتشانوف (22 عاماً) في النهائي الصربي نوفاك دجوكوفيتش الثاني الذي بلغ المباراة النهائية لدورة باريس بفوزه على السويسري روجيه فيدرر الثالث 7-6 (8-6) و5-7 و7-6 (7-3).

وفي طريقه إلى المباراة النهائية، نجح خاتشانوف في تخطي ثلاثة لاعبين من المصنفين العشرة الأوائل عالمياً هم الأميركي جون إيسنر والألماني ألكسندر زفيريف وتييم.

وفي مباراته ضد تييم التي استمرت ساعة و12 دقيقة، بقي التعادل قائماً في المجموعة الأولى حتى 4-4، عندما نجح خاتشانوف في كسر إرسال منافسه ثم الفوز بإرساله ليحسمها في صالحه.

وفي المجموعة الثانية، وباستثناء خسارة إرساله في الشوط الثاني، لم يجد خاتشانوف صعوبة تذكر، إذ تمكن من كسر إرسال النمساوي في كلّ مرة (الأشواط الأول والثالث والخامس والسابع)، وأنهى المجموعة في نصف ساعة.

وأكد خاتشانوف أنّه "سعيد بالطريقة التي لعبت بها".