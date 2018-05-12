تييم وزفيريف في نهائي مدريد

واحتاج تييم إلى 85 دقيقة ليتخطى عقبة أندرسون المصنف سادساً في الدورة.

وكان تييم بلغ نهائي مدريد العام الماضي وخسره أمام نادال بالذات ويسعى إلى باكورة ألقابه في احدى دورات الماسترز وهو سيلتقي في المباراة النهائية، الألماني ألكسندر زفيريف الفائز على الكندي دينيس شابوفالوف 6-4 و6-1 في أقل من ساعة.

ويخوض تييم ثالث دورة له منذ تعرضه لكسر في كاحله خلال مشاركته في دورة إنديان ويلز الأميركية في أذار/مارس الماضي.

ونجح تييم في كسر ارسال منافسه في الشوط الأول من المجموعة الأولى على مدى 9 دقائق وكان ذلك كافياً لفوزه بها في 49 دقيقة.

وتكرر سيناريو المجموعة الأولى في الثانية عندما ارتكب أندرسون خطأين مزدوجين في ارساله ليمنح الشوط الأول لمنافسه الذي نجح في كسر ارسال الجنوب أفريقي مرة ثانية رافعاً النتيجة إلى 4-1 قبل أن يحسم النتيجة نهائياً في صالحه.

وهي المرة الخامسة عشرة التي يبلغ فيها تييم المباراة النهائية لاحدى الدورات والخامسة توالياً على الملاعب الترابية.