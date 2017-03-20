تصنيف المحترفين - فيدرر يصعد إلى المركز السادس

وأحرز فيدرر (35 عاماً) اللقب بفوزه على مواطنه ستانيسلاس فافرينكا ليصعد إلى المركز السادس على حساب الإسباني رافاييل نادال الذي تراجع مرتبة واحدة بعد خروجه من الدور ربع النهائي على يد فيدرر بالذات.

واحتفظ فافرينكا بالمركز الثالث والبريطاني أندي موراي بالصدارة على الرغم من خروجه من الدور الأول في الدورة الأميركية.

ترتيب العشرة الأوائل:

1- البريطاني اندي موراي 12005 نقطة.

2- الصربي نوفاك دجوكوفيتش 8915 نقطة.

3- السويسري ستانيسلاس فافرينكا 5705 نقطة.

4- الياباني كي نيشيكوري 4730 نقطة.

5- الكندي ميلوش راونيتش 4480 نقطة.

6- السويسري روجيه فيدرر 4305 نقطة.

7- الإسباني رافاييل نادال 4145 نقطة.

8- النمساوي دومينيك ثييم 3465 نقطة.

9- الكرواتي مارين سيليتش 3420 نقطة.

10- الفرنسي جو-ويلفريد تسونغا 3310 نقطة.