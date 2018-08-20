ويأتي تقدم دجوكوفيتش أربع مراتب جديدة بعد فوزه لأول مرة في مسيرته بلقب دورة سينسيناتي للماسترز على حساب السويسري روجيه فيدرر، وإضافة الـ 1000 نقطة إلى رصيده كونه لم يشارك فيها العام الماضي.

وبات دجوكوفيتش (31 عاما)، حامل لقب بطولة ويمبلدون البريطانية الشهر الماضي، أول لاعب في العصر الحديث يفوز بدورات الماسترز التسع، بعد خمس محاولات سابقة فاشلة في سينسيناتي، ثلاث منها أمام فيدرر بالذات.

ورفع دجوكوفيتش رصيده الى 4445 نقطة، وهو نفس رصيد الكرواتي مارين سيليتش الذي حافظ على المركز السابع.

بدوره، عزز فيدرر موقعه في المركز الثاني مقلصا الفارق بينه وبين الإسباني رافايل نادال من 3740 الى 2960 نقطة، في غياب الاخير عن الدورة ونزول رصيده من 10220 الى 10040 نقطة.

وشارك فيدرر في أول دورة منذ فقدانه اللقب في ويمبلدون بخروجه من ربع النهائي على يد الجنوب أفريقي كيفن أندرسون الذي تقدم، ببلوغه ثمن نهائي سينسيناتي، خطوة إلى الأمام وأصبح خامسا في الترتيب الجديد.

وجاء تقدم الجنوب افريقي على حساب البلغاري غريغور ديميتروف، بطل الدورة الاميركية العام الماضي، الذي خسر امام ديوكوفيتس في ثمن النهائي وتراجع ثلاث درجات الى المركز الثامن.

وخرج الاميركي جون ايسنر من نادي العشرة الاوائل، وعاد اليه البلجيكي دافيد غوفان في المركز العاشر متقدما خطوة واحدة.



في ما يأتي تصنيف العشرة الأوائل:

1 - الاسباني رافايل نادال 10040 نقطة

2 - السويسري روجيه فيدرر 7080

3 - الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو 5500

4 - الألماني ألكسندر زفيريف 4845

5 - الجنوب إفريقي كيفن أندرسون 4615

6 - الصربي نوفاك دجوكوفيتش 4445

7 - الكرواتي مارين سيليتش 4445

8 - البلغاري غريغور ديميتروف 4790

9 - النمساوي دومينيك تييم 3485

10- البلجيكي دافيد غوفان 3435

