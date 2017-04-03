المايسترو فيدرر يعلّق على فوزه المؤزر في ميامي

وقال فيدرر: "أنا لا أصدق أنني أحقق هذه البداية الرائعة للموسم".

وأضاف "الحلم مستمر، هذه الأسابيع الثلاثة الأخيرة بانديان ويلز وميامي كانت رائعة".

وعلّق نادال على تألق فيدرر قائلاً: "إنها دون شك العودة الأكثر إثارة في تاريخ كرة المضرب".

وأكد فيدرر أن موسمه على الملاعب الترابية سيقتصر فقط على المشاركة في بطولة فرنسا المفتوحة، ثاني البطولات الأربعة الكبرى، المقررة من 27 أيار/مايو الى 11 حزيران/يونيو المقبلين.

وقال "لم يعد عمري 24 عاماً، الأمور تغيرت كثيراً ومن المرجح انني لن اشارك في اي دورة على الملاعب الترابية قبل بطولة رولان غاروس".

وأضاف "أنا بحاجة إلى الراحة، وجسمي أيضاً، أنا بحاجة إلى الوقت للاستعداد، يتعين عليكم انتظار رولان غاروس لمشاهدتي أخوض المنافسات".

وتابع "أريد أان أبقى في حالة صحية جيدة والاستمتاع باللعب على الملاعب، عندما أكون في حالة صحية جيدة وأشعر بأنني مرتاح، بإمكاني تقديم عروض جيدة مثلما كان الأمر في الأسابيع الأخيرة. لو أنني لم أشعر بأنني في حالة جيدة، لم أكن لأبلغ المباراة النهائية في ميامي أمام نادال".

وختم تصريحاته قائلاً: "هذا التوقف سيمكنني من التركيز على رولان غاروس، موسم الملاعب العشبية وكذلك موسم الأراضي الصلبة الذي سيكون مهماً بالنسبة لي".