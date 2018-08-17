وكان "ديميتروف" تفوق في المجموعة الأولى بسهولة بستة أشواط لاثنين، لكن "جوكوفتش" عاد بقوة إلى المباراة وكسب الثانية بستة أشواط لثلاثة، ثم تمكن من كسر إرسال حامل اللقب "ديميتروف" في المجموعة الثالثة، وتقدم بشوطين لواحد قبل أن يقرر الحكم إيقاف المباراة بسبب سوء الأحوال الجوية.

وتأهل الأرجنتيني "خوان مارتن ديل بوترو" لثمن نهائي بطولة سينسيناتي ماسترز للتنس، بتخطيه الكوري الجنوبي "هيون تشونغ" بمجموعتين متتاليتين بسهولة.

وتأهل الكندي "ميلوش راونيتش" إلى الدورِ ربع ِ النهائي ، للبطولة سينسيناتي ماسترز للتنس بفوزه على مواطنِه "دينيس شابوفالوف" بمجموعتين دونَ رد.

وودع الهولندي "روبن هاسه" البطولة بخسارته أمام الإسباني "بابلو كارينو" بمجموعتين دون رد ، تفاصيلهما ستة أربعة وستة لاثنين ليعبر بذلك اللاعب الإسباني إلى ربع النهائي.



