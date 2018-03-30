إيسنر يفاجئ دل بوترو ويبلغ نهائي بطولة ميامي



وتفوّق إيسنر بفضل إرساله القوي (13 إرسالا نظيفا، 83% من النقاط التي كسبها من الإرسال الأول) على منافسه الذي بدا متعبا بشكل واضح.

وضرب الأميركي بقوة في المجموعة الأولى وتقدم 5-1 قبل أن يحسمها 6-1 في 32 دقيقة.

واستعاد دل بوترو توازنه في المجموعة الثانية بفضل تشجيعات الجماهير التي كان أغلبها من الأرجنتين، ووقف ندا للأميركي لكن دون أن ينجح في الحصول ولو على فرصة لكسر إرساله.

لكن إيسنر الذي سيدخل نادي العشرة الأوائل الاثنين المقبل، سرعان ما استعاد تفوقه في الشوط الفاصل وكسب النقطة الأولى على إرسال الأرجنتيني بضربة نصف هوائية رائعة، قبل أن يفرض نفسه بإرساله ويحسمه في صالحه 7-2 وبالتالي المجموعة في 50 دقيقة والمباراة في ساعة و22 دقيقة.

وقال إيسنر بعد المباراة: "لم ألعب بهذا المستوى منذ وقت طويل جدا".

وأضاف الأميركي الذي يملك 12 لقبا في سجله: "كانت أفضل مباراة لي في البطولة، أتحسن من مباراة إلى أخرى، إنه أمر رائع، وأنا مستعد للنهائي".

واعترف إيسنر قائلا: "كنت محظوظا بمواجهة دل بوترو الذي كان متعبا للغاية بعد أن لعب الكثير من المباريات في الأسابيع الأخيرة".

وسيلاقي إيسنر السابع عشر عالميا في المباراة النهائية الأحد المقبل الفائز من مباراة الألماني ألكسندر زفيريف الخامس عالميا والإسباني بابلو كارينيو بوستا التاسع عشر.

