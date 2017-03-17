إنديان ويلز: فيدرر يواجه سوك في نصف النهائي

وقال كيريوس الذي أطاح بالصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف ثانياً وحامل اللقب من الدور الرابع، في حسابه على موقع تويتر "لسوء الحظ لن أتمكن من اللعب اليوم بسبب المرض. في هذه المرحلة، نعتقد بأن الأمر يتعلق بتسمم غذائي. أتمنى أن لا يكون الأمر أكثر من ذلك".

ثم قال اللاعب الأسترالي المصنف 16 عالميا في بيان "بعد ليلة متعبة جدا بسبب المرض، لم تعد لدي القوة الكافية، ولكي أواجه بطلاً رائعاً مثل روجيه أحتاج لأكون في أفضل حالاتي من أجل الحصول على فرصة" الفوز على السويسري.

وكان فيدرر المصنف التاسع في البطولة والعاشر عالمياً تخطى غريمه الإسباني رافايل نادال في الدور الرابع، وسيتواجه السويسري البالغ 35 عاماً في الدور نصف النهائي مع الأميركي جاك سوك الفائز على الياباني كي نيشيكوري الرابع 6-3 و2-6 و6-2.

ويعتبر الفوز على نيشيكوري إنجازاً كبيراً لسوك، ليس لأنه يبلغ الدور نصف النهائي لإحدى دورات الماسترز للمرة الأولى في مسيرته وحسب، بل لأنه انتصاره الأول على لاعب مصنف بين الخمسة الأوائل في العالم.

وتحدث سوك عن مواجهة فيدرر، قائلاً "بحسب رأي أنه أفضل لاعب في التاريخ. من المؤكد أنها (مواجهة السويسري) ستكون تحدياً كبيراً".

واعتبر اللاعب الأميركي أن تتويج فيدرر بلقب أستراليا المفتوحة أوائل هذا الموسم، يشكل "شهادة" على القدرات التي يتميز بها هذا اللاعب الأسطوري، لاسيما أنه غاب حوالي ستة أشهر عن الملاعب الموسم الماضي بسبب الإصابة.

وبعد أن توج بلقبين هذا الموسم، سيدخل سوك الى مواجهته مع فيدرر بمعنويات أفضل من تلك التي خاض مباراتيه السابقتين معه وخسرهما عام 2015.

وما يعزز وضع سوك أنه سبق لفيدرر الخسارة في أوائل الشهر الحالي أمام لاعب مغمور وهو الروسي يفغيني دونسكوي المصنف 116 عالميا، وكان ذلك في الدور الثاني لدورة دبي.

وتحدث سوك عن هذا الموضوع قائلاً "السائد في عالم كرة المضرب في الآونة الحالية، هو أن أي شخص يلعب بطريقة جيدة بغض النظر عن تصنيفه، بإمكانه أن يسبب المتاعب لمنافسه" بغض النظر عن هويته وتاريخه.

وأضاف "عندما واجهته هنا في المرة الأخيرة قبل عامين (عام 2015) وفي بازل، لا أعتقد بأني دخلت حينها إلى أرضية الملعب وأنا ملء الثقة بالفوز. أعتقد أن هذا الأمر تغير بالتأكيد".

ومن جهته، إعترف نيشيكوري الذي كان يمني النفس ببلوغ دور الأربعة في انديان ويلز للمرة الأولى في مسيرته (خرج من ربع النهائي الموسم الماضي ايضا)، بأنه لم يلعب جيدا "للفوز على جاك اليوم. أعتقد أنه كان هناك العديد من الأخطاء غير المباشرة ولم ألعب بعنفوان كاف للحصول على مزيد من الفرص".