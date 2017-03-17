إنديان ويلز: فافرينكا للمرة الأولى في نصف النهائي

بلغ السويسري ستانيسلاس فافرينكا المصنف ثالثاً نصف النهائي لدورة إنديان ويلز الأميركية الدولية لكرة المضرب، أولى دورات الألف نقطة للماسترز، للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية بفوزه على النمسوي دومينيك تييم الثامن في البطولة والتاسع عالمياً 6-4 و4-6 و7-6 (7-2) الخميس في الدور ربع النهائي.

وعانى فافرينكا (31 عاماً) الأمرين لتخطي عقبة تييم واحتاج إلى ساعتين و31 دقيقة للتغلب عليه للمرة الثالثة على التوالي في 4 مواجهات جمعت بينهما حتى الآن، وحقق فوزه الـ450 في دورات رابطة اللاعبين المحترفين.

ونجح فافرينكا المتوج بثلاثة ألقاب كبرى في مسيرته (أستراليا المفتوحة عام 2014 ورولان غاروس عام 2015 وفلاشينغ ميدوز عام 2016) لكنه لم يحرز سوى لقب يتيم في دورات الماسترز حققه عام 2014 في مونتي كارلو، في بلوغ الدور نصف النهائي للدورة الأميركية للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية.

وكانت دورة إنديان ويلز تشكل عقدة لفافرينكا لأنه لم يسبق أن وصل فيها إلى أبعد من الدور ربع النهائي (وصل إلى هذا الدور مرتين عامي 2008 و2011)، بيد أنه خطا خطوة كبيرة في فكها كونه سيخوض مباراة سهلة نسبياً في دور الأربعة مع الاسباني بابلو كارنيو بوستا الحادي والعشرين والفائز على الأوروغوياني بابلو كويفاس السابع والعشرين 6-1 و3-6 و7-6 (7-4) في ساعتين و4 دقائق.

وهو الفوز الثاني لكارينيو بوستا على كويفاس في 5 مواجهات جمعت بينهما حتى الآن، وهو ثأر لخسارته أمام الأوروغوياني في نصف نهائي دورة ساو باولو البرازيلية قبل أسبوعين.

ويتفوق فافرينكا الذي يلعب في الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ تتويجه بفلاشينغ ميدوز العام الماضي، على كارينيو بوستا في مواجهتين جمعت بينهما حتى الآن، الأولى في نصف نهائي دورة أستوريل البرتغالية عام 2013 في طريقه إلى احراز اللقب، والثانية في ربع نهائي دورة جنيف العام الماضي عندما توج ايضا باللقب.

ويمني فافرينكا النفس بتخطي كارينيو بوستا لبلوغ النهائي الـ26 في مشواره الاحترافي والظفر باللقب السادس عشر.