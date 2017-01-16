أستراليا المفتوحة: موراي والجزيري إلى الدور الثاني

واحتاج موراي إلى ساعتين و47 دقيقة للتخلص من عقبة مارتشنكو وحجز بطاقته إلى الدور المقبل حيث سيلاقي الروسي آندري روبليف الصاعد من التصفيات.

واستهل موراي الذي خسر نهائي البطولة 5 مرات المباراة بشكل سيء مرتكباً 3 أخطاء مزدوجة، قبل أن ينجح في كسر إرسال الأوكراني في الشوط الثامن ليتقدم 5-3 لكنه أهدر فرصة حسم المجموعة في صالحه وانتظر حتى الشوط الثاني عشر ليحقق ذلك 7-5.

وبدا البريطاني غاضباً جداً من مستواه خصوصاً أنّه خسر إرساله 3 مرات في الإرسالات الثمانية الأولى في المباراة.

واستمرت معاناة موراي في المجموعة الثالثة التي احتاج فيها إلى شوط فاصل لكسبها 7-6 (7-5) في 76 دقيقة، قبل أن ينهار الأوكراني في المجموعة الثالثة ويخسرها 2-6.

ووجد السويسري ستانيسلاس فافرينكا المصنف رابعاً الطريق إلى الدور الثاني بفوزه على السلوفاكي مارتن كليزان 4-6 و6-4 و7-5 و4-6 و6-4 ويلتقي فافرينكا في الدور المقبل الأميركي ستيف جونسون، وفاز السويسري روجير فيدرر على النمسوي ميلزر 7-5 و3-6 و6-2 و6-2.

ولم تكن حال الياباني كي نيشيكوري الخامس أفضل من موراي وفافرينكا واحتاج إلى 5 مجموعات للفوز على الروسي آندري كوزنتسوف وبلوغ الدور الثاني.

وخسر الياباني المجموعة الأولى 5-7، لكنه انتفض في الثانية والثالثة وكسبهما 6-1 و6-4 على التوالي، قبل أن يواجه مقاومة كبيرة من الروسي في المجموعة الرابعة وخسرها بشوط فاصل 6-7 (6-8)، بيد أن خبرته الكبيرة لعبت دورها في المجموعة الخامسة الحاسمة وكسبها بسهولة 6-2.

ويلتقي نيشيكوري في الدور المقبل مع الفرنسي جيريمي شاردي الذي استفاد من انسحاب منافسه الإسباني نيكولاس ألماغرو من المجموعة الأولى عندما كانت النتيجة 4-صفر بعد 23 دقيقة فقط وذلك بسبب الإصابة.

ونفى ألماغرو أن يكون لعب فقط من أجل ضمان مكافأة المباراة، وقال "دخلت إلى أرضية الملعب لأنني كنت اعتقد أن بإمكاني اللعب، كنت بين العشرة الأوائل في العالم وكسبت أكثر من 10 ملايين دولار (أميركي) في مسيرتي، لن ألعب من أجل 50 ألف دولار (استرالي)، ليس هذا هو السبب".

وألمح لاعب الزوجي السابق الأسترالي تود وودبريدج الذي يعمل معلقاً في التلفزيون حالياً، إلى احتمال لعب ألماغرو من أجل المكافأة، فالخاسرون في الدور الأول لبطولة أستراليا ينالون 50 ألف دولار استرالي (37400 دولار أميركي)، وخلافاً لما يحدث في دورات رابطة اللاعبين المحترفين، فإنّ أي لاعب يعلن انسحابه قبل الدور الأول في الغراند سلام لا ينال هذه المكافأة.

وبدوره، حجز التونسي مالك الجزيري بطاقته إلى الدور الثاني بفوزه على الياباني غو سوديا 6-3 و6-4 و6-3، ليلتقي مع الكازخستاني ألكسندر بوبليك الفائز على الفرنسي لوكاس بوي 6-0 و3-6 و6-3 و6-4.

كما تأهل التشيكي توماس برديتش العاشر بفوزه على الإيطالي لوكا فاني 6-1 وصفر-صفر ثم بالانسحاب.