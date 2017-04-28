​دورة برشلونة: موراي يصطدم بثييم في المربع الذهبي

واحتاج موراي إلى ثلاث ساعات للتخلص من عقبة راموس-فينولاس الذي يقدم أفضل مستوياته على الإطلاق، وقد أكد هذا الأمر بفوزه على البريطاني في الدور الثالث لدورة مونتي كارلو حيث واصل طريقه حتى النهائي قبل أن يخسر أمام مواطنه رافايل نادال.

ويلتقي موراي في نصف النهائي النمسوي دومينيك تييم المصنف رابعاً والفائز على الياباني يويتشي سوغيتا 6-1 و6-2 الجمعة أيضاً.

وستكون مباراة نصف النهائي المواجهة الثالثة بين اللاعبين، ويأمل موراي تأكيد تفوقه على تييم والفوز عليه للمرة الثالثة.

ويلعب الجمعة أيضاً الإسباني رافاييل نادال الثالث وحامل اللقب مع الكوري الجنوبي هيون تشونغ المتأهل من التصفيات، والأرجنتيني هوراسيو سيبالوس مع الروسي كارن خاتشانوف.

وتوّج نادال (30 عاماً) باللقب العام الماضي على حساب الياباني كي نيشيكوري، ويحمل أيضاً الرقم القياسي (9) ويسعى إلى لقبه العاشر فيها كما فعل الأسبوع الماضي في دورة مونتي كارلو.