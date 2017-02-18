نيشكوري بسهولة إلى نصف نهائي بوينوس أيرس

وتقدم نيشيكوري بسرعة 4-صفر مسيطراً على الكرات من الخط الخلفي، فخطف المجموعة الأولى 6-1. واستجمع سوزا أنفاسه في الثانية، وكاد يصل إلى الشوط الحاسم، بيد أن نيشيكوري كسر إرساله عندما كانت النتيجة 5-4 ليحسم المباراة في 72 دقيقة.

ويبحث نيشيكوري عن لقبه الثاني عشر والثالث على الأرض الترابية، بعد دورتي برشلونة 2014 و2015.

وكان سوزا فاز على نيشيكوري بالانسحاب في دورة طوكيو في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ويلتقي نيشيكوري في المربع الأخير مع الأرجنتيني كارلوس بيرلوك المشارك ببطاقة دعوة والفائز على البرازيلي تياغو مونتيرو 3-6 و6-2 و6-3.

ويتعادل نيشيكوري مع بيرلوك 1-1 في المواجهات المباشرة، بيد أنهما لم يلتقيا في السنوات الأربع الأخيرة.

كما تأهل الإسباني بابلو كارينيو بوستا الرابع على البطولة بفوزه على مواطنه ألبرت راموس فينولاس 6-3 و4-6 و6-4، ليلتقي الأوكراني ألكسندر دولغوبولوف الفائز على النمساوي جيرالد ملتسر 7-5 و6-4.

وكان النمساوي دومينيك ثييم توج بلقب العام الماضي بفوزه على الإسباني نيكولاس ألماغرو، الذي يغيب عن نسخة هذا العام بعدما فضل المشاركة في دورة روتردام الهولندية حيث خرج الجمعة من ربع النهائي.