نادال ينجو من الإقصاء في بكين

وتخطى نادال (31 عاما) الفرنسي بويي، إذ خسر المجموعة الأولى 4-6 قبل أن يفوز بالثانية بشوط فاصل 7-6 (8-6)، وبالثالثة 7-5 بعدما كسر إرساله الفرنسي في الشوط الحادي عشر.

وحقق نادال الذي احتاج إلى ساعتين و31 دقيقة لحسم المباراة، فوزه الثاني على منافسه الفرنسي (23 عاما ومصنف 23 عالميا) في ثالث مواجهة بينهما، بعدما تغلب عليه في دورة مونتي كارلو 2015، وخسر أمامه في بطولة فلاشينغ ميدوز في العام التالي.

وقال نادال إن منافسه "لعب بشكل جيد جدا (...) كان الأمر صعبا بعض الشيء بالنسبة إلي في البداية. بعد ذلك بدأت باللعب بشكل أفضل، لكن على رغم ذلك، وفي معظم مراحل المباراة، لم أكن مسيطرا بشكل فعلي على اللعب".

ويلتقي الماتادور الإسباني في الدور الثاني مع الروسي كارن خاتشانوف الفائز على الصيني دي وو 6-4 و6-2.

وفاز البلغاري غريغور ديميتروف الثالث على البوسني دامير دزومهور 6-1 و3-6 و6-3، والأميركي جون إيسنر السادس على التونسي مالك الجزيري 6-2 و6-3، والتشيكي طوماس برديتش السابع على الأميركي غاريد دونالدسون 6-3 وصفر-6 و6-2، والأسترالي نيك كيريوس الثامن على الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي 6-1 و6-2.

كما تغلب الارجنتيني خوان مانويل دل بوترو على الأوروغوياني بابلو كويفاس 7-6 (7-4) و6-4، والأرجنتيني ليوناردو ماير على الإيطالي بابلو لورنتسي 7-6 (8-6) و5-7 و6-4، والروسي أندري روبليف على الأميركي جاك سوك 3-6 و6-1 و6-2.