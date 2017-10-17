نادال يعلن انسحابه من دورة بازل

وقال نادال "بعد استشارة طبيبي في إسبانيا بعد عودتي من شنغهاي، أنا حزين لكي أعلن لكم بأنني لن أشارك في دورة بازل".

واضاف "إنها مشكلة كنت أعاني منها في دورة شنغهاي، واستنادا إلى نصيحة طبيبي، سأتخذ قسطاً من الراحة".

وتعتبر دورة بال من آخر الدورات للعام الحالي الذي يحاول نادال إنهاءه في صدارة التصنيف العالمي، علماً بأنه نجح في ذلك سابقاً ثلاث مرات أعوام 2008 و2010 و2013.

وكان نادال خسر الأحد الماضي نهائي دورة شنغهاي إحدى دورات الماسترز للألف نقطة امام السويسري روجيه فيدرر الذي قلص عنه الفارق في صدارة التصنيف العالمي للاعبين المحترفين، لكن الأول لا يزال يتصدر بفارق حوالي الفي نقطة.

وتتبقى 3 الاف نقطة للصراع عليها، حيث سيشارك فيدرر لوحده في دورة مسقط رأسه بال (500 نقطة)، بالاضافة الى دورتي باريس-بيرسي (ألف نقطة من 30 تشرين الاول/اكتوبر الى 5 تشرين الثاني/نوفمبر) و1500 نقطة في بطولة الماسترز في لندن من 12 الى 19 تشرين الثاني/نوفمبر.

يذكر أن هذه الإصابة أبعدت نادال عن الملاعب من تموز/يوليو عام 2012 إلى شباط/فبراير عام 2013 قبل أن تتكلل عودته بالنجاح.