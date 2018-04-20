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دوري أبطال أوروبا
تنس المحترفين

نادال يعبر تييم بسهولة ويبلغ نصف النهائي

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سحق حامل اللقب الإسباني رافاييل نادال النمساوي دومينيك تييم المصنف خامساً 6-صفر و6-2 الجمعة، وبلغ نصف نهائي دورة مونتي كارلو للماسترز في كرة المضرب.

AFP

وخلافاً لما كان متوقعاً، لم تكن المباراة متقاربة المستوى وجاءت من طرف واحد، حسمها نادال بسهولة أمام النمساوي الصاعد.

وسبق لتييم العائد من إصابة بالكاحل والذي تغلب الخميس على الصربي نوفاك دجوكوفيتش، بلوغ نصف نهائي رولان غاروس مرتين.

ويتعيّن على المصنف الأول نادال، حامل لقب 16 دورة كبرى، الحفاظ على لقبه ليبقى في صدارة التصنيف العالمي للاعبين أمام السويسري روجيه فيدرر.

ويلتقي نادال في الدور المقبل البلغاري غريغور ديميتروف المصنف رابعاً والذي تخطى البلجيكي دافيد غوفان السادس 6-4 و7-6 (7 - 5) في ساعة و45 دقيقة.

رافاييل نادال دورة مونتي كارلو
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