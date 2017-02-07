نادال يشارك في بطولة كوينز استعداداً لويمبلدون

وتنطلق فعاليات البطولة في 19 حزيران/يونيو المقبل حيث تأتي هذه البطولة دائماً ضمن البطولات التي يحرص اللاعبون على المشاركة فيها ضمن الاستعدادات لبطولة إنكلترا المفتوحة (ويمبلدون) ثالث بطولات "غراند سلام" الأربع الكبرى في الموسم.

وسبق لنادال، الفائز بلقب بطولة ويمبلدون في 2008 و2010، أن توج بلقب بطولة كوينز قبل تسع سنوات.

وكان نادال البالغ من العمر 30 عاماً، الذي خسر أمام السويسري روجيه فيدرر مؤخراً في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة ، فاز بكل من لقبي ويمبلدون في 2008 و2010 بعد المشاركة في بطولة كوينز.

وقال نادال المصنف السادس عالمياً، في بيان له: "أشعر بسعادة بالغة لعودتي إلى بطولة كوينز ... الفوز بلقب البطولة في 2008 كان ذكرى رائعة بالنسبة لي. المنظمون والجماهير في هذه البطولة رائعون. وهي أفضل طريقة بالنسبة لي من أجل الاستعداد لويمبلدون".

ويتطلع نادال إلى الفوز باللقب في كل من بطولتي فرنسا المفتوحة (رولان غاروس) وويمبلدون لزيادة رصيده من الألقاب في بطولات "غراند سلام" الأربع الكبرى والذي توقف عند 14 لقباً بعد هزيمته أمام فيدرر في نهائي أستراليا المفتوحة.