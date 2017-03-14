نادال والجزيري إلى رابع أدوار إنديان ويلز

ويلتقي نادال في الدور القادم الفائز بين منافسه التاريخي السويسري روجيه فيدرر العاشر عالمياً والأميركي ستيف جونسون السابع والعشرون عالمياً.

وتأهل الياباني كي نيشيكوري الخامس عالمياً بفوزه على جيل مولر من لوكسمبورغ 6-2 و6-2.

بدوره بلغ الفرنسي غاييل مونفيس الحادي عشر عالمياً الدور ذاته بفوزه على الأميركي جون إيسنر 6-2 و6-4.

وخرج الفرنسي لوكاس بوي بخسارته أمام الأميركي دونالد يونغ 4-6 و6-1 و3-6.

وتابع التونسي مالك الجزيري المصنف 53 عالمياً مغامرته في البطولة وفاز على الأميركي تايلور فريتز المشارك ببطاقة دعوة 6-4 و3-6 و6-3.